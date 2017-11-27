В Екатеринбург едет Rag’n’Bone Man© RagnBoneManVEVO / YouTube
1 декабря в Ельцин Центре в Екатеринбурге с единственным концертом в России выступит британский соул-певец Рори Чарльз Грэм, более известный под сценическим псевдонимом Rag’n’Bone Man.
Как сообщает сайт Ельцин Центра, концерт состоится в новом музыкальном клубе CENTER Club, который откроется на третьем этаже Центра. В дальнейшем в нем будут выступать исполнители самых разных музыкальных направлений — от представителей массовой культуры до тех, кто предпочитает работать в новых авангардных форматах.
Рори Грэм родился и вырос в маленькой английской деревне в графстве Сассекс, первые концерты Rag’n’Bone Man начал давать уже в 15 лет.
На музыканта повлияли классики блюза и соула: в числе музыкантов, которые его вдохновили, Рори называет Оскара Питерсона, Пола Дезмонда и знаменитого Мадди Уотерса — его Грэм и вовсе называет не иначе, как «человек, который научил меня петь».
На счету Rag’n’Bone Man три мини-альбома, первый из которых вышел еще в 2012 году. Популярность к Rag’n’Bone Man пришла после клипа «Human»: этот нетипичный, но честный и искренний клип собрал более 400 млн просмотров.
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