«Солисты Москвы» выступят на открытии «Декабрьских вечеров»

© «Солисты Москвы»

30 ноября XXXVII Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением художественного руководится фестиваля Юрия Башмета.

Тема фестиваля в этом году — «Образы и отражения». «Программа фестиваля органично продолжает главную тему выставки "Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век", которая пройдет с 29 ноября по 25 февраля в Главном здании, — сообщает сайт ГМИИ. — На выставке будут представлены произведения передвижников и импрессионистов, показывающие, как художники одного поколения отстаивали свои убеждения разными методами и творческими приемами».

Помимо «Солистов Москвы» на фестивале выступят камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Доминант-квартет, Данель-квартет (Бельгия), Венское Брамс-трио (Австрия), вокальный ансамбль «Интрада» под управлением Питера Филлипса (Великобритания).

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Среди участников «Декабрьских вечерах» также пианисты Жан-Эффлам Бавузе (Франция), Сергей Каспров, Сергей Кузнецов, Пламена Мангова (Болгария), Катя Сканави, Мацей Пикульски (Польша), Александр Гиндин и Николай Луганский, скрипачи Никита Борисоглебский, Кирилл Кравцов и Огюстен Дюме (Бельгия), виолончелисты Александр Князев, и Борис Андрианов, альтист Андрей Усов, кларнетист Игорь Федоров, контрабасист Григорий Кротенко, сопрано Карина Говен (Канада), флейтистка София де Салис (Швейцария), арфистка Изабель Моретти (Франция) и другие музыканты из разных стран.

Кроме того, в фестивале примут участие актеры режиссер Марина Брусникина и актеры Михаил Пореченков, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Авангард Леонтьев.



