В «Пионере» пройдет уикенд Джона Кассаветиса

Кадр из фильма «Мужья» © «Пионер»

2 и3 декабря в программе «Наконец-то в кино» московский кинотеатр «Пионер» покажет фильмы американского режиссера Джона Кассаветиса.

Расписание уикенда:

2 декабря

«Мужья» (Husbands, 1970)

Режиссер: Джон Кассаветис

Автор сценария: Джон Кассаветис

Оператор: Виктор Кемпер

В главных ролях: Бен Газзара, Питер Фальк, Джон Кассаветис

3 декабря

«Потоки любви» (Love Streams, 1984)

Режиссер: Джон Кассаветис

Авторы сценария: Джон Кассаветис, Тед Аллан

Оператор: Эл Рубан

В главных ролях: Джина Роулендс, Джон Кассаветис

Оба фильма будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Мужья» — один из шедевров Кассаветиса, в котором все элементы его стиля — шершавый реализм, снятый с рук, органичная импровизация, сверхдраматизм, сочетание трагедии и иронии — достигли апогея. История трех давних друзей, которые пускаются в длительный загул — своеобразные поминки по собственной жизни — после встречи на похоронах общего товарища. В фильме задействован выдающийся актерский ансамбль в составе Бена Газарры, Питера Фалька и самого Джона Кассаветиса. «Мужья» — один из главных в истории фильмов о дружбе и поисках себя, кино, которое не просто смотришь, а физически, эмоционально проживаешь как саму жизнь.

«Потоки любви» — последний и, возможно, самый личный фильм Кассаветиса, который он отчасти снял в собственном доме. История известного писателя (Джон Кассаветис), устало прожигающего жизнь, в которую вдруг одновременно вторгаются сразу несколько людей — недавняя любовница, бывшая жена с их десятилетним сыном и родная сестра, находящаяся в полном раздрае из-за недавно пережитого развода. В роли сестры героя — муза, супруга и постоянная актриса Кассаветиса — великая Джина Роулендс. «Потоки любви» — выдающееся кино об отношениях и эмоциональных ресурсах человека, которое достигает бергмановских высот. Картина получила «Золотого медведя» на кинофестивале в Берлине.



