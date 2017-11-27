В «Пионере» пройдет уикенд Джона Кассаветиса

В «Пионере» пройдет уикенд Джона КассаветисаКадр из фильма «Мужья»© «Пионер»
2 и3 декабря в программе «Наконец-то в кино» московский кинотеатр «Пионер» покажет фильмы американского режиссера Джона Кассаветиса.
Расписание уикенда:
2 декабря
«Мужья» (Husbands, 1970)
Режиссер: Джон Кассаветис
Автор сценария: Джон Кассаветис
Оператор: Виктор Кемпер
В главных ролях: Бен Газзара, Питер Фальк, Джон Кассаветис
3 декабря
«Потоки любви» (Love Streams, 1984)
Режиссер: Джон Кассаветис
Авторы сценария: Джон Кассаветис, Тед Аллан
Оператор: Эл Рубан
В главных ролях: Джина Роулендс, Джон Кассаветис
Оба фильма будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
«Мужья» — один из шедевров Кассаветиса, в котором все элементы его стиля — шершавый реализм, снятый с рук, органичная импровизация, сверхдраматизм, сочетание трагедии и иронии — достигли апогея. История трех давних друзей, которые пускаются в длительный загул — своеобразные поминки по собственной жизни — после встречи на похоронах общего товарища. В фильме задействован выдающийся актерский ансамбль в составе Бена Газарры, Питера Фалька и самого Джона Кассаветиса. «Мужья» — один из главных в истории фильмов о дружбе и поисках себя, кино, которое не просто смотришь, а физически, эмоционально проживаешь как саму жизнь.
«Потоки любви» — последний и, возможно, самый личный фильм Кассаветиса, который он отчасти снял в собственном доме. История известного писателя (Джон Кассаветис), устало прожигающего жизнь, в которую вдруг одновременно вторгаются сразу несколько людей — недавняя любовница, бывшая жена с их десятилетним сыном и родная сестра, находящаяся в полном раздрае из-за недавно пережитого развода. В роли сестры героя — муза, супруга и постоянная актриса Кассаветиса — великая Джина Роулендс. «Потоки любви» — выдающееся кино об отношениях и эмоциональных ресурсах человека, которое достигает бергмановских высот. Картина получила «Золотого медведя» на кинофестивале в Берлине.
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