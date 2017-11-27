ММОМА покажет хиты своей коллекции

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15 декабря в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) откроется первая из выставок серии «Коллекция. Точка обзора», подготовленной научным отделом музея.

На каждой из четырех выставок серии будет представлено по десять лучших работ из собрания ММОМА, выполненных в разное время и в разной технике. В экспозицию первой выставки войдут следующие работы:

Нико Пиросмани — «Свидетель убийства» (1900-е)

Василий Шухаев — «Портрет Саломеи Андрониковой-Гальперн» (1921)

Казимир Малевич — «Автопортрет» (1933)

Евгений Рухин — «Без названия» (1975)

Дмитрий Пригов — «Два глаза, расположенные вертикально» (1997)

Иван Чуйков — «Окно LXIV» (2002)

Александр Савко — «Герника 2» (2003)

Айдан Салахова — «Моя невеста» (2005)

Хаим Сокол — «Колодец» (2013)

Иван Новиков — «Интерзона» (2016)

Название выставки «10+7. Хиты коллекции — История показов» отсылает к количеству представленных на ней работ, общему числу тематических экспозиций в ММОМА, а также к номеру дома в Ермолаевском переулке (дом 17), где расположится Образовательный центр ММОМА.

На первом этаже центра откроются кафе, совмещенное с книжным магазином, и специально оборудованное пространство для детских программ, на втором этаже — библиотека, посетители которой получат доступ к более 10 000 книг по истории и теории современного искусства, каталогам и научным трудам, опубликованным в рамках издательской программы ММОМА, подборке российских и зарубежных специализированных периодических изданий, медиатеке и архиву музея.



