В Московской консерватории пройдет концерт к 80-летию Филипа Гласса

В Московской консерватории пройдет концерт к 80-летию Филипа ГлассаКристиан Ярви© Main In Main
6 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится аудио-визуальный концерт «The Elements» к 80-летию Филипа Гласса, в котором примут участие скрипач Михаил Симонян и дирижер Кристиан Ярви.
Под руководством маэстро Ярви на концерте выступит Nordic Pulse Ensemble — 18 музыкантов из девяти стран балтийского региона — Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии.
В программе «The Elements» три московские премьеры: Второго скрипичного концерта «Четыре сезона в Америке» Филипа Гласса, переосмысленных современным британским композитором Максом Рихтером «Времен года» Вивальди и сочинения Кристиана Ярви.
Кроме того, на вечере в Большом зале консерватории прозвучат вариации «Fratres» Арво Пярта.
Визуальные решения и световые элементы к концерту созданы немецким художником Бертилом Марком.
Аудио-визуальный проект «The Elements» представят Фонд культурных и образовательных программ «Открытое море» и Sunbeam Productions
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