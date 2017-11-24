«Гараж» продолжает грантовую программу для молодых художников «Искусство и технологии»© Музей современного искусства «Гараж»
Сегодня, 24 ноября, Музей современного искусства «Гараж» открыл прием заявок на новый этап грантовой программы для молодых художников «Искусство и технологии», направленной на поддержку персональных и коллективных художественных проектов в области IT-технологий, инженерии и art & science.
Первый этап был осуществлен в сотрудничестве SDV Arts & Science Foundation. Новый этап грантовой программы «Искусство и технологии» проводится в партнерстве с BMW Group.
В течение года лауреаты будут получать ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей и смогут реализовать свой художественный проект, обозначенный в заявке на участие в программе. Бюджет каждого проекта не должен превышать 750 000 рублей.
Также лауреаты получат возможность посетить музей BMW, расположенный в штаб-квартире концерна в Мюнхене.
Экспертный совет грантовой программы «Искусство и технологии» 2017/2018 года:
- Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж»;
- Томас Гирст, глава направления международных культурных проектов BMW Group;
- Екатерина Иноземцева, старший куратор Музея современного искусства «Гараж»;
- Ольга Шишко, руководитель отдела кино и медиаискусства Государственного музея изобразительных искусства имени А.С. Пушкина.
Заявки принимаются до 11 января 2018 года по адресу grant@garagemca.org (тема письма — «Грант "Искусство и технологии"»).
Возраст заявителя — от 18 до 35 лет включительно.
Приоритетные качества при выборе кандидатов — неординарность мышления, работа с новыми технологиями, убедительность и логика художественных решений, реализуемость заявленного проекта и его соответствие бюджету гранта.
К заявке необходимо приложить развернутое описание планируемого к реализации проекта, сопроводив его подробной сметой. Срок осуществления проекта — не более 12 месяцев.
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