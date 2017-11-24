«Гараж» продолжает грантовую программу для молодых художников «Искусство и технологии»

© Музей современного искусства «Гараж»

Сегодня, 24 ноября, Музей современного искусства «Гараж» открыл прием заявок на новый этап грантовой программы для молодых художников «Искусство и технологии», направленной на поддержку персональных и коллективных художественных проектов в области IT-технологий, инженерии и art & science.

Первый этап был осуществлен в сотрудничестве SDV Arts & Science Foundation. Новый этап грантовой программы «Искусство и технологии» проводится в партнерстве с BMW Group.

В течение года лауреаты будут получать ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей и смогут реализовать свой художественный проект, обозначенный в заявке на участие в программе. Бюджет каждого проекта не должен превышать 750 000 рублей.

Также лауреаты получат возможность посетить музей BMW, расположенный в штаб-квартире концерна в Мюнхене.

Экспертный совет грантовой программы «Искусство и технологии» 2017/2018 года:

Антон Белов , директор Музея современного искусства «Гараж»;

, директор Музея современного искусства «Гараж»; Томас Гирст , глава направления международных культурных проектов BMW Group;

, глава направления международных культурных проектов BMW Group; Екатерина Иноземцева , старший куратор Музея современного искусства «Гараж»;

, старший куратор Музея современного искусства «Гараж»; Ольга Шишко, руководитель отдела кино и медиаискусства Государственного музея изобразительных искусства имени А.С. Пушкина.

Заявки принимаются до 11 января 2018 года по адресу grant@garagemca.org (тема письма — «Грант "Искусство и технологии"»).

Возраст заявителя — от 18 до 35 лет включительно.

Приоритетные качества при выборе кандидатов — неординарность мышления, работа с новыми технологиями, убедительность и логика художественных решений, реализуемость заявленного проекта и его соответствие бюджету гранта.

К заявке необходимо приложить развернутое описание планируемого к реализации проекта, сопроводив его подробной сметой. Срок осуществления проекта — не более 12 месяцев.



