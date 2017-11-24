Архангельск принимает Arctic Art Forum© Arctic Art Forum / Facebook
25 и 26 ноября Arctic Art Institute в сотрудничестве с Датским институтом культуры и Северонорвежским центром дизайна и архитектуры проводят в Архангельске Arctic Art Forum 2017. Тема форума – «Медленная культура».
«Речь идет о сохранении и создании (заново) смыслов места, о тотальности культуры, о взаимозависимости времени, которое потрачено на производство продукта, и его качества, об онтологии вещи и о материальности Севера. — сообщают организаторы. — Взяв за точку отсчета истории и потребности местных жителей, кураторы предлагают обратить внимание на расширенное понимание культуры, связанное с эстетикой каждодневного, при этом обращаясь к изначальному понятию эстетического как чувственно воспринимаемого».
В программе Arctic Art Forum 2017 конференция «Дизайн и архитектура» с участием художников, дизайнеров, архитекторов, активистов, представителей администраций и вузов России, Дании и Норвегии, а также выставки, концерты и дискуссии.
Площадками форума станут Гостиные дворы (Архангельский краеведческий музей, 25 ноября) и туристический комплекс «Малые Карелы» (26 ноября), неформальные встречи пройдут в баре KARLZ.
Форум проводится при поддержке Совета министров Северных стран, Норвежского Баренцева секретариата, генеральный партнер форума — туристический комплекс «Малые Карелы», партнеры — рекламное агенство «Первая студия», медийное агенство mediaroom, Архангельское отделение Союза художников России, городской журнал PLUS
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