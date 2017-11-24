ММОМА начнет декабрь двумя выставками

© Никита Макаров

Выставки Никиты Макарова и Наташи Тимофеевой откроются в начале декабря в Московском музее современного искусства (ММОМА).

В ММОМА на Тверской, 9 с 5 декабря по 14 января пройдет персональная выставка московского художника Никиты Макарова «Finis Terrae: На краю зачарованного мира» (кураторы — Андрей Егоров и Анна Арутюнян).

«В экспозицию войдут городские и прибрежные виды Италии и Франции, Испании и Греции, а также пейзажи из новой серии, написанные в России, в окрестностях Переславля, — сообщает сайт ММОМА. — Их дополнят авторские фотографии, служащие основой для картин, записанный художником аудиогид, а также некоторые специальные экспонаты (инструменты, курьезы, мебель, книги), которые создадут антураж воображаемого дома-мастерской».

С 6 декабря по 8 января ММОМА совместно с галереей «Триумф» представит проект Наташи Тимофеевой и Александра Минченко «Без названия: Гоголевский, 10», созданный в жанре «сайт-специфик».

Здание ММОМА на Гоголевском бульваре, 10 — бывшая усадьба Нарышкиных, зал выставки (ранее использовавшийся как кухня) состоит из арочных сводов и многочисленных ниш и углублений. В своей инсталляции Тимофеева предлагает сосредоточиться на особенностях этого места, акцентируя внимание на его интерьере и особой архитектурной партитуре.

«Многоканальная звуковая скульптура, созданная к выставке Александром Минченко, вместе с инсталляцией Тимофеевой образуют плотную и одновременно нестабильную среду пространств переходного периода, рискующих оказаться воспоминаниями на архивных фотографиях», — отмечают организаторы.

Выставка «Без названия: Гоголевский, 10» (куратор — Марина Бобылева) пройдет в рамках программы поддержки молодого искусства ММОМА и проекта «Молодые львы».



