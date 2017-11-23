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В Москве состоится премьера кантаты «SOS» Веры Мартынов и Алексея Сысоева

News_detailed_picture© Новое пространство Театра наций

1, 2 и 3 декабря на сцене Нового пространства Театра наций в рамках фестиваля NET пройдут премьерные представления сценической кантаты «SOS» («The Song of Songs») художника, режиссера и куратора Веры Мартынов и композитора Алексея Сысоева.

Сценическая кантата «SOS» написана для 14 певцов, 2 чтецов, перкуссии и телеграфного ключа. В основе либретто три текста: «Песнь Песней» Соломона, письма Плиния Младшего и личные дневниковые записи создателей перформанса.

Текст «Песни Песней» звучит на английском языке в переводе XVII века, остальные тексты — на русском языке.

«Поэтические любовные тексты из "Песни Песен" переплетаются с тревожными ощущениями современных людей и впечатлениями очевидцев катастроф: от журналистов крупных медиа до 18-летнего мальчика начала нашей эры (именно столько было Плинию Младшему, когда он стал свидетелем извержения Везувия, гибели города Помпеи и смерти своего дяди, выдающегося древнеримского ученого и писателя Плиния Старшего)», — сообщает сайт Театра наций.

  • Автор концепции и либретто, режиссер и художник — Вера Мартынов
  • Композитор — Алексей Сысоев
  • Музыкальный руководитель — Екатерина Антоненко (художественный руководитель ансамбля Intrada)
  • Хореограф — Никита Чумаков








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