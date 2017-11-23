Музей истории ГУЛАГа и «Москино» покажут фильм «Защитник Седов»

Кадр из фильма «Защитник Седов» © «Мосфильм»

28 ноября Музей истории ГУЛАГа и «Москино» представят в кинотеатре «Звезда» специальный проект ко Дню памяти жертв политических репрессий – фильм Евгения Цымбала об эпохе «большого террора» «Защитник Седов» (1988).

Сеанс будет сопровождаться комментариями Евгения Цымбала и режиссера, сценариста и киноведа Ксении Сахарновой.

Фильм будет показан с пленки 35 мм. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Евгений Цымбал — режиссер, в первую очередь известный своими документальными фильмами о Дзиге Вертове («Дзига и его братья») и Александре Кайдановском («Сны сталкера»). Также он работал ассистентом Андрея Тарковского на съемках «Сталкера».

Фильм «Защитник Седов» был поставлен Евгением Цымбалом по повести Ильи Зверева, основанной на реальном случае, который произошел с адвокатом Владимиром Россельсом. В главной роли снялся Владимир Ильин.

«Защитник Седов» стал главной работой режиссера в игровом кино, получив награды на нескольких международных фестивалях, в том числе специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Мангейме и приз Британской академии кино и телевидения как лучший короткометражный фильм года.















