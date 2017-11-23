Fragment Gallery объявила международный open call для кураторов

Экспозиция выставки «Кладбище Диалог» по итогам open call для художников © 2017 Fragment Gallery

До 1 января 2018 года московская галерея современного искусства Fragment Gallery принимает заявки на участие в открытом международном конкурсе для кураторов.

Никаких ограничений по теме, возрасту, образованию, опыту и месту проживания участников нет, но представляемые на open call проекты не должны быть ранее уже экспонированы на других площадках, а все работы должны быть созданы в период 2016–2017 года.

Победитель open call получит возможность реализации проекта во Fragment Gallery весной 2018 года. К участию принимаются как персональные, так и групповые проекты, адаптированные под пространство Fragment Gallery.

Заявки принимаются по адресу opencall@fragmentgallery.com.

Анкету и план пространства можно скачать на сайте галереи.

Летом 2017 года во Fragment Gallery прошла выставка «Кладбище Диалог», в экспозицию которой вошли работы 21 победителя open call для художников. Среди участников выставки были как российские, так и европейские художники.

Всего на open call было прислано более 300 заявок, определение работ победителей проводилось на основе голосования художников Fragment Gallery. Участников open call намеренно не ограничивали какими-либо рамками — тема выставки была определена на основе анализа отобранных работ. Куратором итоговой выставки «Кладбище Диалог» стал художник галереи Илья Федотов-Федоров.







