В Некрасовке откроется философский клуб для подростков

В Некрасовке откроется философский клуб для подростковИллюстрация Клеманс Полле к книге Марион Мюллер-Коллар «Маленький театр Ханны Арендт»© Ad Marginem
Библиотека имени Н.А. Некрасова в Москве совместно с издательством Ad Marginem открывает философский клуб «Платон и К°» по одноименной серии научно-популярных книг о философах «для читателей от 9 до 99 лет».
Идея серии «Платон и К°» принадлежит профессору Сорбонны Жан-Полю Монгену, исполнение — современным философам и иллюстраторам.
Ведущий клуба — Борис Клюшников, философ и историк искусства, специалист в области методологии искусствознания и автор публикаций по проблемам онтологии искусства.
Встречи клуба будут проходить с 3 декабря по воскресеньям в арт-пространстве на втором этаже библиотеки в формате совместного чтения и обсуждения книг серии «Платон и К°», а также самостоятельных эссеистических опытов участников курса.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
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