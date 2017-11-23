В Некрасовке откроется философский клуб для подростков

Иллюстрация Клеманс Полле к книге Марион Мюллер-Коллар «Маленький театр Ханны Арендт» © Ad Marginem

Библиотека имени Н.А. Некрасова в Москве совместно с издательством Ad Marginem открывает философский клуб «Платон и К°» по одноименной серии научно-популярных книг о философах «для читателей от 9 до 99 лет».

Идея серии «Платон и К°» принадлежит профессору Сорбонны Жан-Полю Монгену, исполнение — современным философам и иллюстраторам.

Ведущий клуба — Борис Клюшников, философ и историк искусства, специалист в области методологии искусствознания и автор публикаций по проблемам онтологии искусства.

Встречи клуба будут проходить с 3 декабря по воскресеньям в арт-пространстве на втором этаже библиотеки в формате совместного чтения и обсуждения книг серии «Платон и К°», а также самостоятельных эссеистических опытов участников курса.

Вход свободный, по предварительной регистрации.



























