Михаил Ходорковский объединит медиа на новом ресурсе

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С 27 ноября на сайте openmedia.io начнет выходить русскоязычное СМИ, которое объединит четыре паблика в соцсетях – «Инфометр», OpenEconomy, Culttrigger и WTFuture, – созданные при поддержке «Открытых медиа» Михаила Ходорковского.

Как сообщает РБК со ссылкой на главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош, сайт зарегистрирован в Эстонии как онлайн-СМИ. Его учредителем является компания Open press OÜ, которая была зарегистрирована летом 2017 года принадлежащей Ходорковскому британской компанией Hanover 16 Limited.

По словам Ярош, новое СМИ будет либеральным, но не будет преследовать какие-либо политические цели. Три из четырех проектов, которые в него войдут, были запущены в конце 2016 года — «Инфометр» (политика и общество), OpenEconomy (экономика), Culttrigger (культура), четвертый — WTFuture (наука, технологии, будущее) — в сентябре 2017 года.

Сейчас у этих пабликов в соцсетях Facebook и «Вконтакте» более 500 тысяч подписчиков, перед новым ресурсом поставлена задача удвоить их количество к сентябрю 2018 года. Сделать это планируется за счет появления собственного контента, в том числе расследований. «До сих пор "Открытые медиа" работали как новостной агрегатор. Сейчас мы создаем редакцию спецкоров», — сказала Ярош.

Осенью 2016 года Михаил Ходорковский объявил о запуске проекта «Открытые медиа» с целью поддержки журналистских расследований и пообещал выделить на каждый стартап в этой области до 30 млн рублей.







