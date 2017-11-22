Юрий Фаворин выступит в Москве

1 декабря в Галерее искусств Niko в Москве состоится сольный концерт пианиста Юрия Фаворина.

В программе концерта российская премьера переложения для фортепиано балета Николая Черепнина «Маска красной смерти» (1912), а также Соната №10 Александра Скрябина, «Формы в воздухе» Артура Лурье и Большая сюита Гавриила Попова.

Юрий Фаворин (р. 1986) в восьмилетнем возрасте был принят в Московскую среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных по классам фортепиано, кларнета и композиции, в 2004 году поступил в Московскую консерваторию в класс фортепиано Михаила Воскресенского. Также занимался в классах Карэна Хачатуряна (композиция) и Александра Рудина (камерный ансамбль), в 2009 году с отличием окончил консерваторию, в 2015 году — Университет Моцартеум в Зальцбурге (класс Жака Рувье).

Участвовал во многих международных фестивалях в России, Италии, Китае, Франции, Японии и других странах. Выступал с Пьером Булезом, Марин Олсоп, Эндрю Грэмсом, Эри Классом, Полом Гудвином, Кадзухиро Коидзуми, Борисом Березовским, Александром Гиндиным, Мариной Дроздовой, Марком Коппе, Жераром Коссе, Франсуа Сальком, Дэвидом Лайвли. Вместе с композитором Алексеем Сысоевым и перкуссионистом Дмитрием Щелкиным создал ансамбль импровизационной музыки Error 404.

Лауреат международных конкурсов имени Королевы Елизаветы в Брюсселе (2010) и имени Оливье Мессиана в Париже (2007), обладатель премии Фонда имени Дьёрдя Циффры (2003).











