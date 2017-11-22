В Google опровергли намерение снизить рейтинг RT и Sputnik

Офис Google в Москве © Максим Спиридонов

Сегодня, 22 ноября, пресс-служба Google сообщила об отсутствии намерения менять алгоритмы для снижения рейтинга поисковой выдачи сайтов RT и Sputnik.

«Высказывание Эрика Шмидта [председателя совета директоров холдинга Alphabet, в который входит Google] относилось к продолжающейся работе Google по улучшению качества поиска», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы Google Екатерины Кондратьевой.

«Мы не меняем алгоритмы, чтобы менять ранжирование выборочных сайтов», — подчеркнула Кондратьева.

Ранее на международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе Шмидт, заявил о намерении снизить рейтинг сайтов RT и Sputnik, которые спецслужбы США обвиняют в распространении российской государственной пропаганды.

После этого Роскомнадзор направил запрос в Google с требованием разъяснить, какие меры будут приняты в отношении RT и Sputnik, предупредив, что проработает ответные меры в случае недружественных действий со стороны компании в отношении российских СМИ.



















