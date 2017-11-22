В Google опровергли намерение снизить рейтинг RT и Sputnik

В Google опровергли намерение снизить рейтинг RT и SputnikОфис Google в Москве© Максим Спиридонов
Сегодня, 22 ноября, пресс-служба Google сообщила об отсутствии намерения менять алгоритмы для снижения рейтинга поисковой выдачи сайтов RT и Sputnik.
«Высказывание Эрика Шмидта [председателя совета директоров холдинга Alphabet, в который входит Google] относилось к продолжающейся работе Google по улучшению качества поиска», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы Google Екатерины Кондратьевой.
«Мы не меняем алгоритмы, чтобы менять ранжирование выборочных сайтов», — подчеркнула Кондратьева.
Ранее на международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе Шмидт, заявил о намерении снизить рейтинг сайтов RT и Sputnik, которые спецслужбы США обвиняют в распространении российской государственной пропаганды.
После этого Роскомнадзор направил запрос в Google с требованием разъяснить, какие меры будут приняты в отношении RT и Sputnik, предупредив, что проработает ответные меры в случае недружественных действий со стороны компании в отношении российских СМИ.
новости
18:48Юрий Фаворин выступит в Москве
17:39Лондонская Королевская опера посвятит премьеру памяти Дмитрия Хворостовского
16:19В Google опровергли намерение снизить рейтинг RT и Sputnik
15:48В ГМИИ расскажут о филантропии в музейном деле
14:05Проект «Удел человеческий» представит выставку «Дом с привидениями»
12:14Программа «Мемориала» на ярмарке non/fiction
10:55Умер Дмитрий Хворостовский
Вчера
18:23В Москве откроется выставка Александра Косолапова
17:22DMX Krew и Ceephax Acid Crew выступят в МосквеВсе новости