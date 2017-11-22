В ГМИИ расскажут о филантропии в музейном деле© David Levene / Art Fund
24 ноября в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина состоится беседа «Новые модели филантропии как путь к процветанию музеев в XXI веке», которую проведет Стивен Дюкар, директор благотворительной организации Art Fund (Великобритания).
Начало встречи со Стивеном Дюкаром в 18:00, вход по предварительной регистрации.
Стивен Дюкар в 1998–2009 годах возглавлял музей Тейт Бритен, с 2010 года — директор независимой благотворительной организации Фонд поддержки искусства (Art Fund), основанной в Великобритании в 1903 году для оказания финансовой поддержки музеям и картинным галереям.
Основная задача фонда — распределение грантов для приобретения произведений искусства, однако в настоящее время на эти гранты выделяется только часть годового бюджета в 10 млн фунтов. Другие благотворительные программы фонда — тренинги для кураторов, поддержка выставок, предоставление платформы для краудфандинга, а также маркетинг и продвижение всего музейного сектора Великобритании.
Кроме того, Art Fund проводит ежегодный конкурс «Музей года», победитель которого получает приз в 100 тысяч фунтов за выдающиеся достижения и инновационные идеи. Все эти программы финансируются за счет членских взносов и донорской помощи 125 тысяч британцев.
Почему они это делают и что еще можно предпринять с учетом развития цифровых технологий, чтобы мобилизовать любителей искусства на поддержку музеев? Сможет ли опыт фонда пригодиться в России? Об этом Стивен Дюкар расскажет 24 ноября в рамках фестиваля «Пятницы в Пушкинском».
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