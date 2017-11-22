Программа «Мемориала» на ярмарке non/fiction

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Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» объявило программу мероприятий на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№19.

Стенд Международного Мемориала — J-41

Литературное кафе

1 декабря 20:00–21:00 — «Первые». Выставка о начале советских политических репрессий

К годовщине октябрьского переворота Международный Мемориал подготовил выставку об арестах, проходивших с 25 октября 1917 года по 4 января 1918 года. В основе экспозиции портреты и биографии пятидесяти человек — первых жертв советских политических репрессий. О том, что стало основой для дальнейшего развития репрессивной системы, приглашаем поразмышлять вместе с куратором выставки Борисом Беленкиным и историками Борисом Долгиным, Константином Морозовым, Анатолием Голубовским.

2 декабря 19:00–20:00 «Право переписки» (М.: Agey Tomesh, 2017). Презентация книги о переписке между тюрьмой и волей

Семейные архивы, составившие основу архива Международного Мемориала, хранят особую память о политических репрессиях. Это эмоционально и интеллектуально насыщенные рассказы о жизни по обе стороны лагерной ограды. Они дошли до нас в письмах – единственном средстве связи с репрессированными. «Право переписки» – первое исследование этого феномена. Как писать письма, когда нет ни бумаги, ни карандаша? Как передать весть о себе, если переписка запрещена? Как работала цензура и как можно было ее обойти?

Участники: Ирина Щербакова, Ирина Островская, Александр Даниэль и другие.

3 декабря 13:00–14:00 — ХХ век — память в семье и в школе. Презентация сборника «Человек в истории» (М.: АСТ, 2018) и настольной игры «74» (Международный Мемориал)

Какие из событий минувшего века отразились в семейной памяти – в дневниках, письмах, устных рассказах Ч и как эта история соотносится с историей страны, преподаваемой в школах? Издательство АСТ выпускает юбилейный двадцатый сборник работ школьного конкурса «Человек в истории. Россия XX век». Мемориал – настольную игру «74» по советской истории. Как говорить об истории в семье и в школе обсудим на круглом столе вместе с Ириной Щербаковой, Ильей Данишевским, Львом Рубинштейном, Петром Мазаевым, Никитой Соколовым, Никитой Петровым и другими.





«Территория познания» (детская программа)

Третий этаж, зал 24

Выставка «Засушенному — верить»

Биологический музей имени К.А. Тимирязева при участии Международного Мемориала представляет проект «Засушенному — верить», полная версия которого выйдет через год, а сейчас все желающие могут принять участие в его обсуждении. Здесь лист гербария не только документ, зафиксированный специалистом моментальный снимок состояния природы, но и свидетельство исторических событий. Рядом в витринах вы увидите пример природного сообщества, не нарушенного человеком, и несколько примеров природных пришельцев, вольно и невольно занесенных человеком.





29 ноября

Третий этаж, зал 24

14:00–15:00, 18:00–18:45, 19:00–20:00 — Мастер-класс «Путешествия растений»

(в поддержку выставки «Засушенному – верить»; дети 6+)

Когда мы хотим попасть далеко-далеко, то садимся в машину или самолет. У растений нет не только ног, но и головы, чтобы понять, куда они хотят. Но думаете, от них ничего не зависит? Не всё так просто! На занятии Биологического музея имемни К.А. Тимирязева можно узнать, откуда у плодов растений взялись крючки и парашютики. Как орех может переплыть океан. И почему ягоды яркие.

Занятия ведет заведующая отделом ботаники Биологического музея Елена Николаевна Михеечева, регулярный гость передачи «Открывашка» радио «Эхо Москвы».

Третий этаж, зал 25

29 ноября 18:00–20:00 — Роль бабушки в истории

(дети 14+)

Взаимодействие человека с окружающим миром происходит не только на глобальном уровне государств и сообществ, но и на уровне личности и семьи. Международный Мемориал приглашает вместе подумать над значением локальной истории в рамках мастерской конкурса исторических исследований «Человек в истории. Россия — XX век». Работая с кураторами-историками, участники выделяют особенности своей семейной истории, учатся подбирать и анализировать дополнительные источники для исследования, а в конце мастерской сжато рассказывают об истории своей семьи как идеальном сюжете исследовательской работы.





Третий этаж, зал 24

30 ноября 18:00–20:00 — К столу! Игры об истории ХХ века

(дети 14+)

XX век определил нынешний облик городов, сообществ, государств, наши представления об окружающем мире и месте человека в нем. Международный Мемориал приглашает погрузиться в недавнюю историю страны через настольные игры 1980-х — 2010-х годов. Эти игры позволяют связать разные поколения, рассказать об ушедшей повседневности в интерактивной форме.

Участники игр сменяются раз в 30 минут. Партии ведут и комментируют историки, культурологи и создатели игр. К столу приглашаются все желающие. Скучно не будет.

Регистрация — здесь





Стенд Международного Мемориала J-41

1 декабря 17:00–18:00 — Презентация книги лагерных стихов Юрия Домбровского и графики Бориса Свешникова «Стихи / Графика»

Писатель Юрий Домбровский и художник Борис Свешников объединены родством судеб – оба прошли через лагеря. В издательстве Sam & Sam в серии «Библиотека для избранных» вышла книга, связывающая стихи писателя и рисунки художника. «Они остались собою, художниками, в условиях, казалось бы, с художеством несовместимых, по всему укладу своему — антихудожественных. Без лагеря не было бы ни таких стихов, ни таких рисунков».

В презентации примут участие составитель Вадим Перельмутер, Клара Домбровская-Турумова (вдова писателя), издатель Сергей Бычков.



