В Москве откроется выставка Александра Косолапова

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С 29 ноября по 11 февраля в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет первая в России персональная выставка русско-американского художника, пионера соц-арта Александра Косолапова

Как сообщает пресс-служба ММОМА, на выставке «Александр Косолапов. Ленин и Кока-кола» впервые в одном пространстве будут представлены 120 работ, охватывающих более чем сорокалетний период творчества художника.

«Картины и скульптуры Александра Косолапова являют нам образы мультипликационных героев, советских лидеров, античных атлетов, самого художника и ангелов с картин XVII века, а также символику коммерческих компаний, египетские иероглифы и многое другое. Но несмотря на это необыкновенное разнообразие, его работы объединены общей темой. Эта тема не воплощена ни в образе, ни в объекте, и, как чистая идея, не видима взору — мы можем лишь ощущать ее присутствие. Это — тема идеологии», — говорит куратор выставки Картер Рэтклиф (США).

Александр Косолапов родился в 1943 году в Москве, в 1968 году окончил факультет монументальной скульптуры Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. До 1974 года жил в Москве и работал вместе с художниками Леонидом Соковым и Борисом Орловым. Первые объекты в стилистике поп-арта были созданы в период с 1972 по 1974 год, тогда же Косолапов работал над произведениями с социальной коннотацией. В 1975 году одним из первых художников круга соц-артистов эмигрировал в Нью-Йорк, где с тех пор живет и работает.

Живопись и скульптура Александра Косолапова находятся в коллекциях Московского музея современного искусства, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Музея Альбертина (Вена), MoMA (Нью-Йорк), Нью-Йоркской публичной библиотеки, Галереи Себастьяна Бертрана (Женева) и многих других, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка проводится при поддержке фонда Aksenov Family Foundation



