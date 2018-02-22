DMX Krew и Ceephax Acid Crew выступят в Москве

DMX Krew © Roots United

2 декабря в пространстве «Плутон» на территории творческого кластера Artplay состоится шоукейс «Roots United Night Moscow», хедлайнерами которой станут DMX Krew и Ceephax Acid Crew (Великобритания).

«Roots United Night Moscow» — первое событие в Москве, организованное командой фестиваля Present Perfect, петербургской формацией Roots United. В программе шоукейса четыре лайв-выступления и шесть диджей сетов.

«Британские провокаторы DMX Krew и Ceephax Acid Crew — соло-проекты Эда Аптона и Энди Дженкинсона, названия которых больше подходят уличным бандам, чем интеллектуалам английской acid-сцены издавшим на двоих около 30 альбомов. Выпускники Rephlex Афекс Твина, фанаты раритетных синтезаторов и драм-машин, везут кейсы аналогового оборудования и настроение UK рейва 90-х», — сообщают организаторы.

Из Петербурга на «Roots United Night Moscow» приедут Shutta, El, Hoopa, Kausto и Nocow, также 2 декабря в «Плутоне» выступят москвичи Rozet, Timur Omar и Sil.























