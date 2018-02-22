DMX Krew и Ceephax Acid Crew выступят в Москве

DMX Krew и Ceephax Acid Crew выступят в МосквеDMX Krew© Roots United
2 декабря в пространстве «Плутон» на территории творческого кластера Artplay состоится шоукейс «Roots United Night Moscow», хедлайнерами которой станут DMX Krew и Ceephax Acid Crew (Великобритания).
«Roots United Night Moscow» — первое событие в Москве, организованное командой фестиваля Present Perfect, петербургской формацией Roots United. В программе шоукейса четыре лайв-выступления и шесть диджей сетов.
«Британские провокаторы DMX Krew и Ceephax Acid Crew — соло-проекты Эда Аптона и Энди Дженкинсона, названия которых больше подходят уличным бандам, чем интеллектуалам английской acid-сцены издавшим на двоих около 30 альбомов. Выпускники Rephlex Афекс Твина, фанаты раритетных синтезаторов и драм-машин, везут кейсы аналогового оборудования и настроение UK рейва 90-х», — сообщают организаторы.
Из Петербурга на «Roots United Night Moscow» приедут Shutta, El, Hoopa, Kausto и Nocow, также 2 декабря в «Плутоне» выступят москвичи Rozet, Timur Omar и Sil.
новости
Вчера
18:248 марта в трех российских городах покажут «Завтрак у Тиффани»
17:10На доме Бориса Немцова в Москве установят памятную табличку
16:09Принято решение о строительстве Ленинградской областной филармонии
15:13Кинотеатр «Пионер» оштрафован за показ «Смерти Сталина»
13:55«Нелюбовь» снова в российском прокате
13:16В Мюнхене начинается фестиваль Валерия Гергиева
12:37Вручена премия BRIT Awards
11:14«Эпоха перемен» представит ретроспективу Алексея Балабанова
21 февраля 2018
18:27В Москве пройдет фестиваль Владимира МартыноваВсе новости