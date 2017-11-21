Александр Р. Гэллоуэй прочитает лекцию на «Винзаводе»

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27 ноября в цикле «Новые космологии» Философского клуба Центра современного искусства «Винзавод» состоится лекция «Цифровое в философии» теоретика новых медиа и цифровой культуры современности Александра Р. Гэллоуэя.

Начало лекции в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Компьютеры, управляющие сегодня миром, сводят природу и человека к набору цифр: статистическим данным, финансовым активам, потокам информации. Как ДНК делится на четыре азотистых основания, а алфавит русского языка — на тринадцать три буквы, так компьютерный код — на единицу и ноль. Таким же образом философия расщепляет мир на душу и тело, бытие и сущее, материю и дух.

По мнению профессора медиа, культуры и коммуникации Нью-Йоркского университета Александра Р. Гэллоуэя, философия и цифровое имеют одинаковую структуру.

В своей лекции он одновременно обратится к этим понятиям и расскажет о том, как исследовать цифровые медиа с помощью методов философии и наоборот.

Андрей Шенталь, сокуратор Философского клуба ЦСИ Винзавод:

«В некотором смысле выступление Гэллоуэя можно назвать центральным для цикла "Новые космологии", так как он производит сборку эволюционной теории, кибернетики, семиотики и философии на глубинном, онтологическом уровне. Учитывая, что философы редко прислушиваются к развитию техники, фигура Александра Р. Гэллоуэя уникальна. Он не просто синтезирует философию с медиа-теорией, но, будучи также и программистом, знает цифровые технологии изнутри. Подобно Жаку Деррида, который прославился тем, что применил лингвистику к метафизике и обнаружил, что мысль обусловлена письмом, Гэллоуэй прилагает к философии алгебру, что приводит нас к не менее неожиданным выводам. Само философское мышление устроено как цифровые машины и разделяет мир на условные "нули" и "единицы"».



