ММОМА продолжит проект «Модернизм без манифеста»

Эдуард Криммер. Две крестьянки. 1929–1932 (фрагмент) © Собрание Романа Бабичева

С 28 ноября по 14 января Московский музей современного искусства (ММОМА) представит вторую часть проекта «Модернизм без манифеста» — перенесенного в музейное пространство искусствоведческого исследования, основанного на коллекции отечественного искусства XX века Романа Бабичева.

Первая выставка проекта прошла в ММОМА осенью.

Как сообщают организаторы второй выставки (кураторская группа — Роман Бабичев, Надя Плунгян, Мария Силина, Александра Струкова), она продолжит основную мысль проекта о неделимости советского модернизма на «авангард» и «арьергард» и представит одно из самых интересных и пока недостаточно известное широкому кругу явление — Ленинградскую школу 1920-х — 1950-х годов.

В экспозицию войдут более 250 произведений — живопись, скульптура, графика, литография — учеников Кузьмы Петрова-Водкина, Владимира Лебедева, Павла Филонова, Казимира Малевича и многих других художников, которые после 1932 года не стали встраиваться в конформистскую систему соцреализма и пожертвовали связью со зрителем ради продолжения своих формальных и пластических экспериментов.

Собрание Романа Бабичева формировалось на протяжении последних 25 лет и насчитывает около четырех тысяч объектов отечественного искусства XX века.

Произведения из коллекции многократно экспонировались на выставках ведущих музеев России и послужили материалом для обширного искусствоведческого исследования. Результаты аналитической работы кураторской группы легли в основу пятитомного издания и выставочного проекта «Модернизм без манифеста».



