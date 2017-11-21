ММОМА продолжит проект «Модернизм без манифеста»Эдуард Криммер. Две крестьянки. 1929–1932 (фрагмент)© Собрание Романа Бабичева
С 28 ноября по 14 января Московский музей современного искусства (ММОМА) представит вторую часть проекта «Модернизм без манифеста» — перенесенного в музейное пространство искусствоведческого исследования, основанного на коллекции отечественного искусства XX века Романа Бабичева.
Первая выставка проекта прошла в ММОМА осенью.
Как сообщают организаторы второй выставки (кураторская группа — Роман Бабичев, Надя Плунгян, Мария Силина, Александра Струкова), она продолжит основную мысль проекта о неделимости советского модернизма на «авангард» и «арьергард» и представит одно из самых интересных и пока недостаточно известное широкому кругу явление — Ленинградскую школу 1920-х — 1950-х годов.
В экспозицию войдут более 250 произведений — живопись, скульптура, графика, литография — учеников Кузьмы Петрова-Водкина, Владимира Лебедева, Павла Филонова, Казимира Малевича и многих других художников, которые после 1932 года не стали встраиваться в конформистскую систему соцреализма и пожертвовали связью со зрителем ради продолжения своих формальных и пластических экспериментов.
Собрание Романа Бабичева формировалось на протяжении последних 25 лет и насчитывает около четырех тысяч объектов отечественного искусства XX века.
Произведения из коллекции многократно экспонировались на выставках ведущих музеев России и послужили материалом для обширного искусствоведческого исследования. Результаты аналитической работы кураторской группы легли в основу пятитомного издания и выставочного проекта «Модернизм без манифеста».
новости
Вчера
18:23В Москве откроется выставка Александра Косолапова
17:22DMX Krew и Ceephax Acid Crew выступят в Москве
16:34Александр Р. Гэллоуэй прочитает лекцию на «Винзаводе»
15:59ММОМА продолжит проект «Модернизм без манифеста»
15:19Европейские деятели культуры призвали освободить Олега Сенцова
14:24Проект «Взлет» представит на ВДНХ русский леттеринг
12:49Google будет фильтровать «российскую пропаганду»
10:37Вручены международные «Эмми»
20 ноября 2017
18:59Фонд кино потратит миллиард на поддержку кинотеатров в малых городахВсе новости