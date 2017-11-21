Европейские деятели культуры призвали освободить Олега Сенцова

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Более ста писателей, журналистов, философов, кинематографистов и театральных деятелей из Франции и других стран Европы подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в России.

Среди тех, кто поставил первые подписи под обращением, размещенным на Change.org, режиссеры Бертран Тавернье, Мишель Хазанавичус, Арно Деплешен, Сергей Лозница и Кшиштоф Варликовский, писатели Эмманюэль Каррер, Паскаль Брюкнер, Анни Эрно, Доминик Фернандес и София Андрухович, поэт Сергей Жадан, журналист Рафаэль Глюксманн, философы Брюно Латур, Эдгар Морен, Маурицио Феррарис и Славой Жижек.

20 ноября в парижском театре «Одеон» прошел вечер в поддержку обращения, на котором выступил посол Франции по правам человека Франсуа Крокет, заявивший, что обвинение Олега Сенцова построено на сфабрикованных доказательствах и ложных показаниях. «Накануне вероятного переизбрания Владимира Путина и большого футбольного праздника пришло время дать ему свободу», — цитирует Крокета Libération.

В мае 2014 года Олег Сенцов был задержан ФСБ в Крыму, в августе 2015 года признан виновным в организации террористического сообщества и осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима. В ноябре Верховный суд РФ оставил приговор без изменения.

В феврале 2016 года Олега Сенцова этапировали в Челябинск, в конце марта перевели в колонию под Якутском, в октябре 2017 года — в колонию в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова политзаключенным. В поддержку режиссера неоднократно выступали российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники, они считают выдвинутые против него обвинения надуманными и политически мотивированными.



