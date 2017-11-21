Проект «Взлет» представит на ВДНХ русский леттеринг

© Егор Головырин, Валерия Елунина, Варвара Гончарова, Вероника Карзакова, Александра Корсакова

24 ноября на ВДНХ откроется отчетная выставка «Русский леттеринг» победителей проекта в области современной культуры «Взлет» по направлению «Графический дизайн».

Победителей конкурса определил куратор направления «Графический дизайн», педагог, руководитель авторской Школы шрифта и типографики Тагир Сафаев. Ими стали авторы двух групповых заявок:

– студенты четвертого курса Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета Егор Головырин, Валерия Елунина, Варвара Гончарова, Вероника Карзакова и Александра Корсакова с проектом «Шило на мыло»;

– выпускник Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, дизайнер интерфейсов и видеоспецэффектов Роман Кузнецов и выпускник Британской высшей школы дизайна, художник, фотограф, графический дизайнер и куратор Алексей Партола с проектом «Ищу, нет нигде».

В основу концепции экспозиции «Шило на мыло» заложена интерпретация известных русских пословиц и поговорок. На проект «Ищу, нет нигде» его авторов вдохновили общие детские воспоминания о поиске ценных объектов в траве, постепенно переросших в творческий поиск русской идеи как образа.

Выставка «Русский леттеринг» в павильоне №16 «Гидрометеорология» на ВДНХ продлится до 8 января 2018 года.



