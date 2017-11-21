Google будет фильтровать «российскую пропаганду»

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Председатель совета директоров американского транснационального холдинга Alphabet Эрик Шмидт заявил, что принадлежащий холдингу агрегатор новостей Google News снизит рейтинг поисковой выдачи сайтов, которые занимаются распространением «российской пропаганды».

По словам Шмидта, в основном это относится к сайтам RT и Sputnik.

Как сообщает PC Magazine, заявление главы Alphabet прозвучало на международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе. Один из участников форума рассказал, что ему постоянно поступают оповещения Google о новостных материалах агентства Sputnik, которое спецслужбы США обвиняют в распространении российской государственной пропаганды.

«Мы об этом знаем и работаем над тем, чтобы выявлять подобные ситуации и снижать рейтинг такого рода сайтов», — ответил Шмидт, добавив, что о блокировке сайтов речь не идет. «Мы так не работаем», — сказал он.

Заявление Шмидта прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Господину Шмидту стоит погуглить, как три недели назад его коллеги по Google признали, что RT не нарушал никаких правил их платформы, — приводит слова Симоньян сайт RT. — Пусть погуглит еще слово "цензура" и слово "совок"».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что действия Google приведут к снижению посещаемости сайтов RT и Sputnik в десятки раз.

«Мы, как депутаты, должны подумать над тем, что, вполне возможно, придётся ограничить поисковые системы и Google, и определенных социальных сетей, принадлежащих этому холдингу, на территории России. Это открытая форма информационной войны, которая сейчас развязалась, — это бомбардировка, прямая агрессия», — заявил Свинцов RT.

В свою очередь руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил «Интерфаксу», что направит в Google официальный запрос с просьбой разъяснить термин «ранжирование».



