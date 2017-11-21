Вручены международные «Эмми»

Кеннет Брана © Eduardo Munoz / PSG

20 ноября в Нью-Йорке прошла 45-я ежегодная церемония вручения международной телевизионной премии «Эмми». Призы лучшим актерам получили британцы Кеннет Брана и Анна Фрил.

Брана награжден за роль в сериале «Валландер» (Wallander), Фрил — за роль в сериале «Марчелла» (Marcella).

Лучшей комедией признан британский короткометражный фильм в жанре мокьюметари «Alan Partridge's Scissored Isle», посвященный классовому расслоению в Великобритании, в категории «Документальное кино» победил фильм BBC о беженцах «EXODUS: Our Journey to Europe», в категории «Драматический сериал» — норвежский сериал «Богатство-2» (Mammon II).

Кроме того, международные «Эмми» в этом году получили телепрограммы из Бельгии, Германии, Канады, США, Турции и Франции. Список всех лауреатов и номинантов международной премии «Эмми» 2017 года опубликован на сайте Международной академии телевизионых искусств и наук.

Почетная международная премия основателей «Эмми» была присуждена американскому актеру Кевину Спейси, отмечает ТАСС, но в конце октября на фоне обвинений в домогательствах в его адрес Международная телеакадемия отменила свое первоначальное решение. В результате награда была вручена Эмилио Аскарраге, руководителю мексиканского медиаконгломерата Grupo Televisa.

Международная премия «Эмми» с 1973 года присуждается телевизионным программам, выпущенным и транслирующимся за пределами США. Лауреатов выбирают члены Международной телеакадемии из 70 стран мира.











