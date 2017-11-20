Фонд кино потратит миллиард на поддержку кинотеатров в малых городах

Борисоглебск, Воронежская область © Фонд кино

По итогам четвертого конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах (с населением до 500 тысяч жителей), Фонд кино распределил субсидию в размере 1 млрд рублей.

Поддержку получат 202 кинозала в 57 регионах РФ, на модернизацию каждого кинозала на безвозвратной основе выделено около 5 млн рублей, сообщает Фонд кино.

Основная задача конкурсной программы поддержки кинотеатров в малых и средних городах — оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. «Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал», — говорится в сообщении Фонда кино.

В результате реализации программы к концу 2017 года доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 10 млн человек.

В рамках программы Фонд кино трижды выделял средства на модернизацию кинотеатров и их оснащение цифровым оборудованием (705 млн рублей в 2015 году и 1,45 млрд рублей в 2016 году). В результате поддержку получили 434 кинотеатров в 395 населенных пунктах 70 субъектов РФ.















