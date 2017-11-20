COLTA.RU начинает серию бесплатных показов нового российского кино

COLTA.RU начинает серию бесплатных показов нового российского киноКадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино
25-26 ноября комедия Андрея Сильвестрова «Прорубь» откроет на COLTA.RU серию ежемесячных бесплатных онлайн-показов нового российского кино.
Онлайн-премьера «Проруби» пройдет одновременно на COLTA.RU и на независимой онлайн-платформе «Пилигрим», где зрители смогут финансово поддержать создателей фильма.
- «Прорубь» (Россия, 2017)
Режиссер: Андрей Сильвестров
Сценарий: Андрей Родионов, Екатерина Троепольская
Операторы: Андрей Костянов, Владимир Усольцев
Композиторы: Ираида Юсупова, Андрей Гурьянов
В ролях: Андрей Родионов, Михаил Ефремов, Дмитрий Брусникин, Денис Ясик, Александр Усердин, Олег Каменщиков, Валентин Самохин, Константин Кожевников, Алексей Юдников, Анна Котова
Весь день по телевизору показывают прорубь. Прорубь — тема дня, зимняя традиция, объединяющая верующих и спортсменов, звёзд и моржей, президента и безработного. В центре новостных сюжетов — Крещение, рыбалка и криминальная хроника. Президент и щука, художник и критики, олигарх и правоохранительные органы — все встречаются у проруби в поисках решений своих проблем. А безработный москвич, страдающий от вредных привычек, спускается в прорубь за женой, точно какой-то Садко. Сказочные сюжеты переплетаются с документальным контекстом, и уже непонятно, где заканчивается реальность. Вспоминая Ницше: если ты долго всматриваешься в прорубь, то прорубь тоже начнет всматриваться в тебя.
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