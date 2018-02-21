Под Екатеринбургом открыли монумент «Маски скорби. Европа – Азия»

Сегодня, 20 ноября, на 12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом на территории мемориального комплекса жертв политических репрессий 1930-х – 1950-х годов открылся монумент Эрнста Неизвестного «Маски скорби. Европа – Азия».

Об этом сообщает сайт мэрии Екатеринбурга.

«Это знаковое событие в жизни региона и России, — сказал на церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Десятки тысяч уральцев пострадали в годы массовых репрессий. Среди них были и очень известные люди — директора заводов, партийные и комсомольские лидеры, генералы и офицеры Красной армии, и совсем простые — учителя, врачи, рабочие, колхозники. Со всей территории РСФСР шли на Урал спецэшелоны с осужденными, которые были обречены. Установка монумента — это дань памяти жертвам политических репрессий, всем тем, кто невинно пострадал от действий тоталитарного режима. Это дань уважения и нашему земляку — скульптору Эрнсту Неизвестному — мудрому и мужественному человеку. По его замыслу, „Маски скорби“ должны быть установлены в трех негласных "столицах ГУЛАГа" — Воркуте, Магадане и Екатеринбурге. Сегодня у "треугольника скорби" появилась еще одна вершина — здесь, на границе Европы и Азии», — сказал Евгений Кувашев.

«Мы должны жить и работать так, чтобы никогда не повторились трагические страницы нашей истории, чтобы главной ценностью в нашей стране всегда был человек, его права и свободы. Это главный урок, который мы, всё наше общество должны усвоить, крепко-накрепко запомнить, стоя здесь, у великого и скорбного места — места памяти, печали и покаяния», — цитирует губернатора сайт правительства Свердловской области.

Монумент «Маски скорби. Европа — Азия» представляет собой две маски, одна из которых обращена на восток, другая — на запад, высота скульптуры три метра, общий вес — шесть тонн.

В 2015 году был разработан и согласован с Эрнстом Неизвестным проект реконструкции места установки памятника и состоялась церемония закладки памятного камня, в основание которого была помещена земля из Магадана и Воркуты.

Мемориальный комплекс жертв политических репрессий 1930-х – 1950-х годов был построен по инициативе городских властей в 1996 году, на пилоны были нанесены имена более 18 тысяч человек, напоминает РИА Новости.

Установка монумента стала одним из этапов реконструкции комплекса, на которую из бюджета Свердловской области выделено 25 млн рублей.



