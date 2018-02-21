Объявлены лауреаты Jager Music Awards

Сегодня, 17 ноября, в пространстве «Хлебозавод» в Москве состоялась церемония вручения премии независимой музыки Jager Music Awards по итогам 2017 года.

Список лауреатов опубликован на сайте Jager Music Awards. В основных категориях премию получили:

Группа года

ЛСП

Сингл года

«Грибы» — «Тает лед»

Видео года

АИГЕЛ — «Татарин»

Рок

«Пошлая Молли»

Электроника

Kedr Livanskiy

Хип-хоп

Хаски

Лейбл года

Hyperboloid

Событие года

Баттл Oxxxymiron vs. Гнойный

DJ года

Леонид Липелис

Вклад в индустрию

Наташа Abelle

Гран-при специальной категории для перспективных музыкантов Young Blood получил Антоха MC (Москва), специального приза удостоены трио ЛАУД и Артем Kreem (Уфа). В номинации People's Choice в национальных пулах победили Jorjo Liani (Казахстан), Ghetto Prime (Украина), Cloud Maze (Россия) и Shuma (Белоруссия).

Победителей в основных категориях и обладателя Гран-при Young Blood выбрало экспертное жюри, среди 56 членов которого Mujuice и Артемий Троицкий, журналисты Rolling Stonе, Mixmag, «Афиши» и сайта The Flow. Обладатели призов People's Choice были определены по итогам онлайн-голосования на сайте премии.



