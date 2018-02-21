Объявлены лауреаты Jager Music Awards© Jager Music Awards
Сегодня, 17 ноября, в пространстве «Хлебозавод» в Москве состоялась церемония вручения премии независимой музыки Jager Music Awards по итогам 2017 года.
Список лауреатов опубликован на сайте Jager Music Awards. В основных категориях премию получили:
Группа года
- ЛСП
Сингл года
- «Грибы» — «Тает лед»
Видео года
- АИГЕЛ — «Татарин»
Рок
- «Пошлая Молли»
Электроника
- Kedr Livanskiy
Хип-хоп
- Хаски
Лейбл года
- Hyperboloid
Событие года
- Баттл Oxxxymiron vs. Гнойный
DJ года
- Леонид Липелис
Вклад в индустрию
- Наташа Abelle
Гран-при специальной категории для перспективных музыкантов Young Blood получил Антоха MC (Москва), специального приза удостоены трио ЛАУД и Артем Kreem (Уфа). В номинации People's Choice в национальных пулах победили Jorjo Liani (Казахстан), Ghetto Prime (Украина), Cloud Maze (Россия) и Shuma (Белоруссия).
Победителей в основных категориях и обладателя Гран-при Young Blood выбрало экспертное жюри, среди 56 членов которого Mujuice и Артемий Троицкий, журналисты Rolling Stonе, Mixmag, «Афиши» и сайта The Flow. Обладатели призов People's Choice были определены по итогам онлайн-голосования на сайте премии.
новости
Вчера
18:27В Москве пройдет фестиваль Владимира Мартынова
16:48Мосгорсуд оставил под арестом Серебренникова, Итина и Малобродского
15:28На Казанском вокзале откроется выставка «Москва — Казань — Москва»
13:36Фестиваль «Эпоха перемен» объявил дискуссионную программу
12:31ФСБ раскрыла 45-миллионное хищение при проектировании новой сцены МДТ
11:47Минкульт подготовил закон о досудебной блокировке пиратских сайтов
10:59«Порядок слов» собирает деньги на ремонт
20 февраля 2018
18:44ММДМ преложил слушателям самим подбирать себе программу абонементов
16:36ЦДХ объединят с Новой ТретьяковкойВсе новости