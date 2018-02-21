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Объявлены лауреаты Jager Music Awards

News_detailed_picture© Jager Music Awards

Сегодня, 17 ноября, в пространстве «Хлебозавод» в Москве состоялась церемония вручения премии независимой музыки Jager Music Awards по итогам 2017 года.

Список лауреатов опубликован на сайте Jager Music Awards. В основных категориях премию получили:

Группа года

  • ЛСП

Сингл года

  • «Грибы» — «Тает лед»

Видео года

  • АИГЕЛ — «Татарин»

Рок

  • «Пошлая Молли»

Электроника

  • Kedr Livanskiy

Хип-хоп

  • Хаски

Лейбл года

  • Hyperboloid

Событие года

  • Баттл Oxxxymiron vs. Гнойный

DJ года

  • Леонид Липелис

Вклад в индустрию

  • Наташа Abelle

Гран-при специальной категории для перспективных музыкантов Young Blood получил Антоха MC (Москва), специального приза удостоены трио ЛАУД и Артем Kreem (Уфа). В номинации People's Choice в национальных пулах победили Jorjo Liani (Казахстан), Ghetto Prime (Украина), Cloud Maze (Россия) и Shuma (Белоруссия).

Победителей в основных категориях и обладателя Гран-при Young Blood выбрало экспертное жюри, среди 56 членов которого Mujuice и Артемий Троицкий, журналисты Rolling Stonе, Mixmag, «Афиши» и сайта The Flow. Обладатели призов People's Choice были определены по итогам онлайн-голосования на сайте премии.

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