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Инженерный театр AXE запустил краудфандинговую кампанию

News_detailed_picture© Инженерный театр АХЕ / Planeta.ru

В интернете проводится сбор средств на оснащение площадки «Порох» – резиденции Инженерного театра АХЕ в Петербурге.

Театральная площадка, названная в честь исторического района Ржевка–Пороховые, открылась в апреле 2017 года в недостроенном спортзале на действующем заводе слоистых пластиков.

«Театр АХЕ ставит перед собой задачу превратить "Порох" в полноценный рабочий инструмент, заточенный под реализацию самых амбиционных замыслов. Не только собственных, но и театральных проектов других театров, родственных АХЕ по духу., — сообщают инициаторы краудфандинговой кампании на Planeta.ru.

«Своими силами АХЕ уже почти превратили "Порох" в полноценный театр, — пишут они. — Но "Пороху" катастрофически не хватает современного светового и звукового оборудования».

Минимальная стоимость оборудования составляет 750 тысяч рублей. До конца кампании осталось 38 дней.









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