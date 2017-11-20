Инженерный театр AXE запустил краудфандинговую кампанию

© Инженерный театр АХЕ / Planeta.ru

В интернете проводится сбор средств на оснащение площадки «Порох» – резиденции Инженерного театра АХЕ в Петербурге.

Театральная площадка, названная в честь исторического района Ржевка–Пороховые, открылась в апреле 2017 года в недостроенном спортзале на действующем заводе слоистых пластиков.

«Театр АХЕ ставит перед собой задачу превратить "Порох" в полноценный рабочий инструмент, заточенный под реализацию самых амбиционных замыслов. Не только собственных, но и театральных проектов других театров, родственных АХЕ по духу., — сообщают инициаторы краудфандинговой кампании на Planeta.ru.

«Своими силами АХЕ уже почти превратили "Порох" в полноценный театр, — пишут они. — Но "Пороху" катастрофически не хватает современного светового и звукового оборудования».

Минимальная стоимость оборудования составляет 750 тысяч рублей. До конца кампании осталось 38 дней.



















