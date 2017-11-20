Российская художница поедет на триеннале в Нью-Йорк

С 13 февраля по 27 мая 2018 года в Нью-Йорке пройдет 4-я Триеннале Нового музея современного искусства. Среди участников триеннале художница из Петербурга Евгения Мачнева.

Триеннале Нового музея (New Museum Triennial) — единственная регулярно проводящаяся в Нью-Йорке международная выставка, которая представляет искусство молодых художников со всего мира.

Для 4-й Триеннале Нового музея кураторы Гэри Кэррион-Мураяри (Новый музей) и Алекс Гартенфелд (Институт современного искусства в Майами) выбрали тему «Песни для саботажа» (Songs for Sabotage).

Как сообщает сайт триеннале, ее участникам предстоит совместно «исследовать интервенции в города, инфраструктуры и сети повседневности» и «представить своего рода пропагандистский проект, во взаимодействии с новыми и традиционными медиа вскрывающий систему элементов, из которых выстроены наши реальность, образность и истина».

Евгения Мачнева (р. 1988) — выпускница института «Про Арте», работает в технике шпалерного ткачества, участница ряда выставок, в том числе 4-й Московской международной биеннале молодого искусства (2014) и 3-й Уральской индустриальной биеннале (2015), номинант премии Сергея Курехина (2014).

Помимо российской художницы в списке участников триеннале еще 25 художников и художественных объединений из Алжира, Бразилии, Великобритании, Гаити, Германии, Гонконга, Греции, Зимбабве, Индии, Испании, Кении, Китая, Мексики, Норвегии, Перу, США, Филиппин и ЮАР.



