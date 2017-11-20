Plums Fest представит однодневный фестиваль-интервенцию

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2 декабря в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) в Москве состоится международный фестиваль-интервенция аудиовизуальных перформансов и мультимедиа искусств Plums Pop Up, организованный командой Plums Fest – одного из старейших московских фестивалей мультимедиа искусств.

Обрамляющая тема Plums Pop Up — «Контроль случайности» (Random Control), в расписании фестиваля музыкальная часть, выставка и образовательная программа.

Хедлайнерами Plums Pop Up станут Tacit Group (Южная Корея) — медиахудожники и музыканты, большинство из которых совмещает научную и художественную деятельность, электро-джазовая группа Pink Freud (Польша) с программой «Pink Freud plays Autechre» и один из основателей арт-ассоциации Cenc Франсуа Монкари (Швейцария), который представит в Москве свой новый проект «Exosphere» с применением технологии 3D-сканирования окружающей среды.

Среди российских участников композитор Николай Попов, Проект 404.zero (Александр Летциус и Кристина Карпышева), Серж Степанищев (к.ф.н) и медиахудожник #VJkET.

На выставке «Контроль случайности» будут показаны VR-инсталляция Марка Ли (Швейцария) «10 000 движущихся городов», световые и мультимедиа инсталляции российских художников, а также кураторский проект Оксаны Чвякиной «Hybrid Body».

В Большом зале ЦДП состоятся показы международной программы видео-арт работ, отобранных кураторами фестиваля. Среди участников Максим Жестков, Злата Понировская и Рефик Анадол (США).

В образовательной программе фестиваля запланированы лекции Марка Ли, Франсуа Монкари и участников проекта Tacit Group, а также «Экспресс-Конгресс»: в течение чуть более часа 7 представителей технологического искусства, медиадизайна и цифровой культуры в 10-минутных выступлениях расскажут о своих новых проектах, новых разработках и поделятся своим видением актуальных тенденций.

Специально для уличной программы фестиваля среди российских медиа-арт художников будет проведен Open Call, в результате которого будет составлена программа видео-арт работ для медиафасада здания ЦДП на время проведения фестиваля.



