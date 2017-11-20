Австралийская группа Confidence Man выступит в Москве© Pop Farm
30 ноября в клубе «Плутон», недавно открывшемся на территории московского центра дизайна Artplay, пройдет вечеринка «Поп Корн» с участием электро-поп группы Confidence Man (Австралия).
У каждого из будущих участников квартета Confidence Man, по случаю вместе снимавших дом в Брисбене, был собственный сольный проект, и первые треки стали плодом шумных вечеринок и дуракаваляния.
Всё изменилось в конце 2016 года, когда популярность их совместного сингла «Boyfriend (Repeat)» вышла далеко за пределы Австралии. В 2017 году группа с успехом выступила на британских фестивалях The Great Escape, Dot To Dot и Glastonbury.
Среди пунктов назначения нынешнего тура Confidence Man под названием «Ring A Ding Ding» Амстердам, Неймеген, Манчестер, Лондон, Бирмингем и Ренн.
30 ноября в Москве на второй вечеринке «Поп Корн», организованной концертным агентством Pop Farm, австралийская группа продемонстрирует «отточенное звучание с мощным танцевальным турбонаддувом, которое органично воспринималось бы в контексте различных жанров последних сорока лет: от Hi-NRG, итало-диско и синти-попа восьмидесятых, хауса девяностых до нью-рэйва и IDM двухтысячных».
Также на вечеринке в клубе «Плутон» выступит группа «Спасибо» (Москва). Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
новости
18:59Фонд кино потратит миллиард на поддержку кинотеатров в малых городах
17:17ВМДПНИ покажет выставку «Система дизайна в СССР»
16:24COLTA.RU начинает серию бесплатных показов нового российского кино
14:37Под Екатеринбургом открыли монумент «Маски скорби. Европа – Азия»
13:32В Москве выступят The Thing
10:51Бруно Марс стал артистом года по версии АМА
17 ноября 2017
23:56Объявлены лауреаты Jager Music Awards
18:16ТНТ перестанет показывать иностранное кино
18:04Внук Прокофьева представит в Москве свой концерт для диджея с оркестромВсе новости