Австралийская группа Confidence Man выступит в Москве

© Pop Farm

30 ноября в клубе «Плутон», недавно открывшемся на территории московского центра дизайна Artplay, пройдет вечеринка «Поп Корн» с участием электро-поп группы Confidence Man (Австралия).

У каждого из будущих участников квартета Confidence Man, по случаю вместе снимавших дом в Брисбене, был собственный сольный проект, и первые треки стали плодом шумных вечеринок и дуракаваляния.

Всё изменилось в конце 2016 года, когда популярность их совместного сингла «Boyfriend (Repeat)» вышла далеко за пределы Австралии. В 2017 году группа с успехом выступила на британских фестивалях The Great Escape, Dot To Dot и Glastonbury.

Среди пунктов назначения нынешнего тура Confidence Man под названием «Ring A Ding Ding» Амстердам, Неймеген, Манчестер, Лондон, Бирмингем и Ренн.

30 ноября в Москве на второй вечеринке «Поп Корн», организованной концертным агентством Pop Farm, австралийская группа продемонстрирует «отточенное звучание с мощным танцевальным турбонаддувом, которое органично воспринималось бы в контексте различных жанров последних сорока лет: от Hi-NRG, итало-диско и синти-попа восьмидесятых, хауса девяностых до нью-рэйва и IDM двухтысячных».

Также на вечеринке в клубе «Плутон» выступит группа «Спасибо» (Москва). Вход бесплатный, по предварительной регистрации.



