Вручена премия «Просветитель»

16 ноября в театре «Градский-холл» в Москве состоялась десятая церемония вручения премии «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.

Лауреатами в номинации «Естественные и точные науки» стали Дарья Варламова и Антон Зайниев, авторы книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города».

В этом году в номинации «Гуманитарные науки» жюри выбрало сразу двух лауреатов. Премия присуждена Александру Пиперски за книгу «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского» и коллективу авторов — Алене Козловой, Николаю Михайлову, Ирине Островской и Ирине Щербаковой — за книгу «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах».

В честь двух юбилеев — премии «Просветитель» и столетия русской революции — оргкомитет принял решение учредить специальную премию «ХХ/17» за работы с сегодняшней точки зрения системно и аналитически описывающие события революции 1917 года. В этой номинации были отмечены книга Леонида Млечина «Подлинная история революции, или Стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году», курс Бориса Колоницкого на «Арзамасе», посвященный революции 1917 года, и проект «1917: Свободная история».

В состав жюри юбилейного года вошли лауреаты и номинанты «Просветителя» прошлых лет, популяризаторы науки и ученые: Дмитрий Зимин (с правом совещательного голоса), Алексей Семихатов (председатель жюри), Александр Панчин, Сергей Кавтарадзе, Екатерина Померанцева, Сергей Мироненко, Владимир Плунгян и Евгений Бунимович.

Каждый финалист получает денежный приз в размере 100 тысяч рублей, а лауреат — 700 тысяч рублей. Денежным сертификатом в 130 тысяч рублей на продвижение книг награждаются издательства, выпустившие книги лауреатов.

Кроме того, при поддержке информационного партнера премии — научно-популярного издания N+1 — состоялось народное голосование за лучшую книгу. По его итогам победителями стали: в номинации «Естественные и точные науки» — книга Станислава Дробышевского «Достающее звено», в номинации «Гуманитарные науки» — книга Александра Пиперски «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского».

Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.



