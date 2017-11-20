Объявлен шорт-лист фестиваля «Арлекин»© Российская национальная театральная премия «Арлекин»
Экспертный совет российской национальной театральной премии «Арлекин» 2018 года назвал номинантов премии и сформировал конкурсную программу XV Фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».
Отсмотрев 88 спектаклей российских театров, экспертный совет отобрал из них семь номинантов:
- «Спасти супербелку» — режиссер Екатерина Корабельник Театральная компания «Артслэнд» и театр «Центр драматургии и режиссуры» (Москва)
- «Я Басё» — режиссер Яна Тумина в соавторстве с Александром Балсановым «Упсала-цирк» (Петербург.)
- «Театр теней Офелии», режиссер Денис Бокурадзе Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск, Самарская область)
- «Каштанка» — режиссер Павел Зобнин Ростовский академический молодежный театр (Ростов-на-Дону)
- «Дурацкие дети. Леля и Минька» — режиссер Светлана Иванова-Сергеева Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва)
- «Снежная королева» — балетмейстер-постановщик Петр Базарон Муниципальный театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург)
- «Дети и эти» — режиссеры Радион Букаев и Регина Саттарова Творческая лаборатории «Угол» (Казань)
Также в конкурсную программу вошли театры-лауреаты премии «Арлекин» 2015–2017 годов, поставленные с участием денежной части премии (300 000 рублей) и согласно положению о фестивале попадающие в список номинантов автоматически, минуя отбор экспертного совета:
- «Три толстяка» — режиссер Андрей Могучий Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (Петербург)
- «Птицы» — режиссер Мария Романова Театр имени Ленсовета (Петербург)
- «Сказка о попе и работнике его Балде» — режиссер Вячеслав Поляков Национальный театр Карелии (Петрозаводск)
Во внеконкурсную программу фестиваля экспертный совет решил включить спектакли, не ставшие номинантами, но получившие при голосовании совета высокие баллы:
- «Умная собачка Соня» — режиссер Артем Галушин «Ведогонь-театр» (Зеленоград)
- «Лесосибирск — Лойс» — режиссер Радион Букаев Городской драматический театр «Поиск» (Лесосибирск, Красноярский край)
- «Одиссея Одиссея» — режиссер Светлана Озерская Проект «Музей+театр» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Петербург)
Кроме того, экспертный совет рекомендовал пригласить для участия в фестивале актера Игоря Фадеева, исполнителя роли Царя в спектакле «Иван Царевич и Серый Волк» Минусинского драматического театра и режиссера Александра Черепанова, постановившего спектакль «Давай никуда не улетим, Ежик...» в Челябинском государственном драматическом молодежном театре.
XV Фестиваль и конкурс на соискание российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» 2018 года пройдут с 20 по 27 апреля 2018 года на базе Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье».
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