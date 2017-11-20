Объявлен шорт-лист фестиваля «Арлекин»

© Российская национальная театральная премия «Арлекин»

Экспертный совет российской национальной театральной премии «Арлекин» 2018 года назвал номинантов премии и сформировал конкурсную программу XV Фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

Отсмотрев 88 спектаклей российских театров, экспертный совет отобрал из них семь номинантов:

«Спасти супербелку» — режиссер Екатерина Корабельник Театральная компания «Артслэнд» и театр «Центр драматургии и режиссуры» (Москва)

— режиссер Театральная компания «Артслэнд» и театр «Центр драматургии и режиссуры» (Москва) «Я Басё» — режиссер Яна Тумина в соавторстве с Александром Балсановым «Упсала-цирк» (Петербург.)

— режиссер в соавторстве с «Упсала-цирк» (Петербург.) «Театр теней Офелии» , режиссер Денис Бокурадзе Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск, Самарская область)

, режиссер Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск, Самарская область) «Каштанка» — режиссер Павел Зобнин Ростовский академический молодежный театр (Ростов-на-Дону)

— режиссер Ростовский академический молодежный театр (Ростов-на-Дону) «Дурацкие дети. Леля и Минька» — режиссер Светлана Иванова-Сергеева Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва)

— режиссер Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва) «Снежная королева» — балетмейстер-постановщик Петр Базарон Муниципальный театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург)

— балетмейстер-постановщик Муниципальный театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург) «Дети и эти» — режиссеры Радион Букаев и Регина Саттарова Творческая лаборатории «Угол» (Казань)

Также в конкурсную программу вошли театры-лауреаты премии «Арлекин» 2015–2017 годов, поставленные с участием денежной части премии (300 000 рублей) и согласно положению о фестивале попадающие в список номинантов автоматически, минуя отбор экспертного совета:

«Три толстяка» — режиссер Андрей Могучий Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (Петербург)

— режиссер Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (Петербург) «Птицы» — режиссер Мария Романова Театр имени Ленсовета (Петербург)

— режиссер Мария Романова Театр имени Ленсовета (Петербург) «Сказка о попе и работнике его Балде» — режиссер Вячеслав Поляков Национальный театр Карелии (Петрозаводск)

Во внеконкурсную программу фестиваля экспертный совет решил включить спектакли, не ставшие номинантами, но получившие при голосовании совета высокие баллы:

«Умная собачка Соня» — режиссер Артем Галушин «Ведогонь-театр» (Зеленоград)

— режиссер «Ведогонь-театр» (Зеленоград) «Лесосибирск — Лойс» — режиссер Радион Букаев Городской драматический театр «Поиск» (Лесосибирск, Красноярский край)

— режиссер Городской драматический театр «Поиск» (Лесосибирск, Красноярский край) «Одиссея Одиссея» — режиссер Светлана Озерская Проект «Музей+театр» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Петербург)

Кроме того, экспертный совет рекомендовал пригласить для участия в фестивале актера Игоря Фадеева, исполнителя роли Царя в спектакле «Иван Царевич и Серый Волк» Минусинского драматического театра и режиссера Александра Черепанова, постановившего спектакль «Давай никуда не улетим, Ежик...» в Челябинском государственном драматическом молодежном театре.

XV Фестиваль и конкурс на соискание российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» 2018 года пройдут с 20 по 27 апреля 2018 года на базе Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье».



