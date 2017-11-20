В МАММ открывается выставка к юбилею Сергея Третьякова

В МАММ открывается выставка к юбилею Сергея ТретьяковаСергей Третьяков. 1925. Фото: Александр Родченко© Государственный музей В.В. Маяковского
С 17 ноября по 4 февраля в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) пройдет выставка «Третьяков.doc», подготовленная совместно с Государственным музеем В.В. Маяковского и приуроченная к 125-летию со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова (1892–1937).
Выставка «Третьяков.doc» (куратор — Дмитрий Карпов) впервые познакомит зрителей с творчеством одного из самых заметных деятелей отечественной культурной жизни 1920-х — начала 1930-х годов. Писатель, поэт, драматург, сценарист, переводчик, теоретик литературы факта, он сотрудничал с ведущими мастерами того времени — Владимиром Маяковским, Всеволодом Мейерхольдом, Сергеем Эйзенштейном, Александром Родченко, Бертольтом Брехтом, Джоном Хартфилдом.
В экспозицию войдут афиши, эскизы костюмов и декораций к спектаклям, фотографии театральных постановок, фрагменты фильмов, книги и журналы, к созданию которых был причастен Сергей Третьяков. Более ста экспонатов предоставлены российскими и зарубежными музеями и архивами.
Выставка «Третьяков.doc» открывает фестиваль, посвященный творчеству Сергея Третьякова, который пройдет в Москве с 16 ноября по 9 февраля. 2017 год — не только 125-летний юбилей Сергея Третьякова, но и 80-я годовщина его гибели. В 1937 году он был арестован как японский шпион и расстрелян. Бертольд Брехт, узнав о гибели Третьякова, написал стихотворение «Мой учитель Третьяков».
20–22 ноября в МАММ состоится международная научная конференция с участием отечественных и зарубежных исследователей.
6, 13 и 16 декабря в кинозале МАММ в рамках программы «Кинематограф Сергея Третьякова» будут показаны фильмы, снятые по сценариям Третьякова, — «Элисо» (1928, реж. Н. Шенгелая), «Джим Швантэ» («Соль Сванетии», 1930, реж. М. Калатозишвили) и «Хабарда!» (1931, реж. М. Чиаурели) — с живым музыкальным сопровождением, а также пройдут лекции киноведов Московской школы кино.
8 и 9 февраля в Центре Вс. Мейрехольда будет показан спектакль по пьесе Третьякова «Хочу ребенка».
19 ноября в рамках фестиваля по адресу Малая Бронная, 21/13 будет установлен памятный знак проекта «Последний адрес», посвященный Сергею Третьякову.
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