Умер рэпер Лил Пип

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15 ноября в городе Тусоне (штат Аризона) в возрасте 21 года найден мертвым американский рэпер Густав Ар, выступавший под сценическим псевдонимом Лил Пип (Lil Peep).

Как сообщает The Guardian, причина смерти пока официально не объявлена, но есть основания предполагать, что музыкант умер от передозировки наркотиков.

Густав Ар родился в 1996 году на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк), самостоятельно записывал музыку — смесь эмо с хип-хопом, которую иногда называют «эмо-трэп», — и выкладывал ее на YouTube и SoundCloud.

Первые опыты Лил Пипа прошли почти незамеченными, первый успех пришел с выходом в 2016 году микстейпов «Crybaby» и «Hellboy». Музыкант начал выступать с концертами, один из них состоялся в марте 2017 года в Москве.

Лил Пип выпустил свой первый и единственый студийный альбом «Come Over When You're Sober, Pt. 1» в августе 2017 года и отправился в гастрольный тур, который должен был завершиться 17 ноября.

Клип на первый трек с альбома, «Benz Truck», собрал на YouTube около 12 млн просмотров.



























