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В ЦДК пройдет эко-уикенд швейцарского кино

News_detailed_pictureКадр из фильма «Хайди»© Studiocanal

Посольство Швейцарии в России и Центр документального кино (ЦДК) с 23 по 25 ноября представят 4-ый Weekend швейцарского кино. В этом году он посвящен экологии.

Фильм открытия, «Хайди» (Heidi, 23 ноября в 20:00), — швейцарская детская классика о девочке Хайди и идиллической жизни в Альпах.

На закрытии будет показана картина «Однажды в Альпах» (Alptraum, 26 ноября в 19:00) — саркастический и философский фильм о том, как романтические иллюзии в Альпах могут обернуться суровой реальностью.

Также в расписании эко-уикенда в ЦДК еще несколько картин — от документальных до анимационно-экспериментальных — и программа короткометражных фильмов.

Помимо кинопоказов на фестивале запланированы две встречи:

  • 25 ноября в 13:30 — встреча с руководителем энергетического центра EPFL (Федеральной политехнической школы Лозанны) Франсуа Вюи, который расскажет о деятельности школы и о проектах в области энергетики и чистых технологий;
  • 26 ноября в 16:00 — встреча с режиссером Гийомом Тебо.




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