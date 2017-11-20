В ЦДК пройдет эко-уикенд швейцарского кино

В ЦДК пройдет эко-уикенд швейцарского киноКадр из фильма «Хайди»© Studiocanal
Посольство Швейцарии в России и Центр документального кино (ЦДК) с 23 по 25 ноября представят 4-ый Weekend швейцарского кино. В этом году он посвящен экологии.
Фильм открытия, «Хайди» (Heidi, 23 ноября в 20:00), — швейцарская детская классика о девочке Хайди и идиллической жизни в Альпах.
На закрытии будет показана картина «Однажды в Альпах» (Alptraum, 26 ноября в 19:00) — саркастический и философский фильм о том, как романтические иллюзии в Альпах могут обернуться суровой реальностью.
Также в расписании эко-уикенда в ЦДК еще несколько картин — от документальных до анимационно-экспериментальных — и программа короткометражных фильмов.
Помимо кинопоказов на фестивале запланированы две встречи:
- 25 ноября в 13:30 — встреча с руководителем энергетического центра EPFL (Федеральной политехнической школы Лозанны) Франсуа Вюи, который расскажет о деятельности школы и о проектах в области энергетики и чистых технологий;
- 26 ноября в 16:00 — встреча с режиссером Гийомом Тебо.
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