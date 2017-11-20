В ЦДК пройдет эко-уикенд швейцарского кино

Кадр из фильма «Хайди» © Studiocanal

Посольство Швейцарии в России и Центр документального кино (ЦДК) с 23 по 25 ноября представят 4-ый Weekend швейцарского кино. В этом году он посвящен экологии.

Фильм открытия, «Хайди» (Heidi, 23 ноября в 20:00), — швейцарская детская классика о девочке Хайди и идиллической жизни в Альпах.

На закрытии будет показана картина «Однажды в Альпах» (Alptraum, 26 ноября в 19:00) — саркастический и философский фильм о том, как романтические иллюзии в Альпах могут обернуться суровой реальностью.

Также в расписании эко-уикенда в ЦДК еще несколько картин — от документальных до анимационно-экспериментальных — и программа короткометражных фильмов.

Помимо кинопоказов на фестивале запланированы две встречи: