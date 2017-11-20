Фестиваль NET покажет спектакли последнего сезона «Фольксбюне»© NET 2017
С 16 по 19 ноября XIX Международный фестиваль «Новый европейский театр» (NET 2017) представит в московском киноцентре «Октябрь» видеозаписи спектаклей последнего сезона легендарного берлинского театра «Фольксбюне».
В 2017 году после 25 лет руководства режиссер Франк Касторф покинул театр «Фольксбюне» на площади Розы Люксембург в Берлине, все спектакли навсегда сняты с репертуара.
Кинопроект «Последний год Фольксбюне / Уходящая эпоха Франка Касторфа» организован фестивалем совместно с сетью кинотеатров «Каро» и Гёте-Институтом в Москве.
В программе видеозаписи спектаклей «Смешанные лица, знакомые чувства» (режиссер Кристоф Марталер / премьера сезона 2016–2017), «Пфуш» (режиссер Герберт Фритч / премьера сезона 2016–2017), «Фауст» (режиссер Франк Касторф / премьера сезона 2016–2017), а также документальные фильмы «Измеряя театр. "Фольксбюне" на площади Розы Люксембург» (режиссер Ян Шпекенбах / 2002) и «Надрыв. "Фольксбюне" как последняя реальность» (режиссер Лидия Дюкир / 2017).
Показы будут сопровождаться комментариями театральных критиков и арт-директоров фестиваля Марины Давыдовой и Романа Должанского.
Представить киноверсии спектаклей в Москву приедут драматург «Фольксбюне» (2008–2017) Себастьян Кайзер (Германия) и режиссер Герберт Фритч (Германия).
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