В Госдуму внесен закон о патриотическом воспитании

Сегодня, 15 ноября, группа депутатов из фракции «Единая Россия» внесла в Госдуму проект федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской Федерации».

Законопроект размещен в базе законодательной деятельности Госдумы.

«Целью принятия данного законопроекта является установление единого подхода к патриотическому воспитанию, — говорится в пояснительной записке. — В настоящее время отсутствует правовое регулирование общественных отношений в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания.Частично этот пробел восполняется принятием подзаконных нормативных правовых актов, однако для полного устранения данного законодательного пробела необходимо принятие данного законопроекта».

По замыслу его авторов, новый закон «определяет цели, принципы и направления патриотического воспитания в Российской Федерации, устанавливает его правовые и организационные основы; регулирует отношения, связанные с осуществлениям в Российской Федерации государственной политики, направленной на создание правовых, социально-экономических, организационных и иных условий патриотического воспитания граждан».

В законопроекте определяются основные понятия:

Патриотизм — нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества;

Отечество — Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной общности людей страна, принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие своего достойного существования и полноценной самореализации;

Патриотическое воспитание — систематическая и целенаправленная деятельность, основанная на социокультурных, духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, которая направлена на развитие личности, создания условий для самоопределения и социализации граждан, формирования у них патриотического сознания, чувства верности России, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Отечества.

Также в документе перечислены основные направления патриотического воспитания — духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и военно-патриотическое.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2018 года.



