В Новосибирске закрывается независимый авторский театр

© La Pushkin театр / Facebook

16 ноября будет сыгран последний спектакль на сцене независимого авторского театра La Pushkin в Новосибирске. Театр лишается помещения и будет вынужден покинуть город.

Сообщение об этом появилось в фейсбуке театра. Как пишут новосибирские «Ведомости», театр не сможет продолжать арендовать помещение — дощатый сарай в Центральном парке, где за три года было представлено 70 спектаклей.

Администрация парка, в собственности которой находится здание, установила высокую арендную плату, которую выплачивали создатели театра La Pushkin — его художественный руководитель Олег Жуковский и режиссер Аврора Жуковская.

После того, как они на собственные средства отремонтировали помещение, администрация увеличила арендную плату на четверть. На зимний период было решено поднять ее еще больше.

«Я вот иду по сцене и глаза пытаюсь закрыть, чтобы ничего не видеть, — сказал Олег Жуковский 14 ноября после спектакля «Станиславский», который приезжали отсматривать представители «Золотой маски». — Столько вложено в этот сарай — сил, любви, надежд... Я не могу до конца поверить, что всё, всё… Что мы оставляем наш дом, таким, каким мы с Авророй его создали. Здесь же столько всего прекрасного было — и спектакли, и люди, и всё... Не могу поверить. Теперь будет всё по-другому — и творчество, и жизнь...».



