Третьяковка покажет выставку Сарьяна

Третьяковка покажет выставку СарьянаМартирос Сарьян. Финиковая пальма. Египет. 1911 (фрагмент)© ГТГ
16 ноября в главном здании Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в Лаврушинском переулке откроется выставка Мартироса Сарьяна (1880-1972).
«Имя Сарьяна, блистательного живописца, теоретика искусства и общественного деятеля, принадлежит русской культуре и одновременно является символом искусства Армении», — отмечает сайт ГТГ.
Для выставки, приуроченной к Дням культуры Армении в России, из коллекции ГТГ отобраны 13 картин, еще 16 произведений предоставлены музейными собраниями Армении.
Как сообщают организаторы выставки, в экспозицию вошли «картины, относящиеся преимущественно к периоду 1910-х годов, времени обретения художником профессионального мастерства, когда к Сарьяну пришли признание и успех, ... | эталонные работы, созданные во время путешествий по странам Ближнего Востока — Турции, Египту и Персии — и по мотивам воспоминаний о них. Среди экспонируемых произведений знаменитые "Улица. Полдень. Константинополь" (1910), "Константинополь. Собаки" (1910), "Финиковая пальма. Египет" (1911, все — ГТГ)».
Выставка «Мартирос Сарьян» в Третьяковской галерее продлится до 14 января 2018 года.
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