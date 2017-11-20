Третьяковка покажет выставку Сарьяна

Мартирос Сарьян. Финиковая пальма. Египет. 1911 (фрагмент) © ГТГ

16 ноября в главном здании Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в Лаврушинском переулке откроется выставка Мартироса Сарьяна (1880-1972).

«Имя Сарьяна, блистательного живописца, теоретика искусства и общественного деятеля, принадлежит русской культуре и одновременно является символом искусства Армении», — отмечает сайт ГТГ.

Для выставки, приуроченной к Дням культуры Армении в России, из коллекции ГТГ отобраны 13 картин, еще 16 произведений предоставлены музейными собраниями Армении.

Как сообщают организаторы выставки, в экспозицию вошли «картины, относящиеся преимущественно к периоду 1910-х годов, времени обретения художником профессионального мастерства, когда к Сарьяну пришли признание и успех, ... | эталонные работы, созданные во время путешествий по странам Ближнего Востока — Турции, Египту и Персии — и по мотивам воспоминаний о них. Среди экспонируемых произведений знаменитые "Улица. Полдень. Константинополь" (1910), "Константинополь. Собаки" (1910), "Финиковая пальма. Египет" (1911, все — ГТГ)».

Выставка «Мартирос Сарьян» в Третьяковской галерее продлится до 14 января 2018 года.







