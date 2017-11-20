В Москве откроется выставка «Голота. Обнаженная натура в наивном искусстве»Герман Блинов. Северное лето. 2002© Музей русского лубка и наивного искусства
17 ноября, в Музее русского лубка и наивного искусства в Москве начнет работу выставка «Голота. Обнаженная натура в наивном искусстве», которая впервые объединит работы в жанре ню из фондов музея и коллекции Ксении Богемской и Алексея Турчина.
В экспозиции будет представлена живопись Павла Леонова, Алевтины Пыжовой, Германа Блинова, Владимира Макарова, Игоря Захарова и Александра Белых.
«Классический наив никогда не переходит границу пошлости, — отмечает в сайт Музея русского лубка и наивного искусства. — Наивный художник — пытливый исследователь, талантливый экспериментатор, неспособный превратить интересующую его тему в безвкусную банальность. Обнаженное тело для него не только объект изучения пластических форм, это источник творческих переживаний, способ познания мира и себя самого».
Выставка «Голота. Обнаженная натура в наивном искусстве» продлится до 17 декабря.
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