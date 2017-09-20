Премия Jägermeister Music Awards открыла сезон

Премия независимой музыки Jägermeister Music Awards объявила о начале кампании 2017 года.

С этого сезона премия получила новое название (ранее она называлась Jägermeister Indie Awards) и расширила географию. Специальные конкурсы Jägermeister Music Awards в категории Young Blood для начинающих музыкантов теперь проводятся параллельно в России, Украине, Белоруссии и Казахстане, участие в конкурсах определяется гражданством музыкантов.

Заявки принимаются на сайте jagermusicawards.net.

Онлайн-голосование пройдет в два этапа. Первый раунд выявит по 30 финалистов в национальных пулах, которые продолжат соревноваться за призы People's Choice. Победитель каждого пула Young Blood получит сертификат на 100 тысяч рублей для приобретения музыкального оборудования.

Обладателем Гран-при Young Blood станет только один участник конкурса, его выберет жюри Jägermeister Music Awards, в состав которого входят 56 музыкантов, промоутеров, журналистов, букинг-агентов и менеджеров из четырех стран. Среди них Mujuice (Россия), Артемий Троицкий (Россия), Олег Нестеров (Россия), Сергей Яценко (Украина), Дмитрий Безкоровайный (Белоруссия) и Куат Абешев (Казахстан).

Фавориты официальных партнеров премии будут отмечены спецпризами, а лучший артист по версии организаторов отправится в гастрольный тур при поддержке Jägermeister.

Церемония награждения Jägermeister Music Awards 2017 состоится в конце ноября. Вместе с обладателем Гран-при на сцену выйдут победители в основных категориях. В этом году к традиционным номинациям, таким как «Группа», «Сингл» и «Видео», добавилась еще одна — «Вклад в индустрию».



