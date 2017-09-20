Объявлен набор на новый курс Андрея Сарабьянова по русскому авангарду

До 7 октября Еврейский музей и центр толерантности проводит набор слушателей на третий академический авторский курс Андрея Сарабьянова по истории и теории русского авангарда.

Абонемент на курс в кассах музея можно купить после регистрации на его сайте.

C 8 октября по 24 декабря состоятся 12 лекций:

Введение в русский авангард. Основные понятия и хронология. Истоки авангардного искусства на западе и в России. От Голубой розы к Ослиному хвосту. Художественные объединения начала ХХ века. Неопримитивизм и кубофутуризм. Ранние направления русского авангардного искусства. Алогизм и феврализм. Поиски новых «измов». Становление конструктивизма и проблема синтеза искусств в авангарде. Эстетика рационализма и конструктивизма в архитектуре. АСНОВА и ОСА. Ладовский и братья Веснины. Конструктивизм как основа глобального дизайна жизненной среды. Органическая культура. Михаил Матюшин и его круг. Аналитическое искусство. Павел Филонов и ученики. Проекционизм. Соломон Никритин и группа «Метод». Возвращение русского авангарда в современную историю.

Автор курса Андрей Сарабьянов — один из ведущих специалистов и исследователей русского авангарда, историк, куратор выставок, кандидат искусствоведения, автор-составитель фундаментальной трехтомной «Энциклопедии русского авангарда», а также ряда монографий и публикаций по русскому авангарду.

Помимо автора лекторами программы выступят специалисты и исследователи, приглашенные Андреем Сарабьяновым для освещения отдельных тем.



