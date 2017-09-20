Объявлен набор на новый курс Андрея Сарабьянова по русскому авангарду© Еврейский музей и центр толерантности
До 7 октября Еврейский музей и центр толерантности проводит набор слушателей на третий академический авторский курс Андрея Сарабьянова по истории и теории русского авангарда.
Абонемент на курс в кассах музея можно купить после регистрации на его сайте.
C 8 октября по 24 декабря состоятся 12 лекций:
- Введение в русский авангард. Основные понятия и хронология.
- Истоки авангардного искусства на западе и в России.
- От Голубой розы к Ослиному хвосту. Художественные объединения начала ХХ века.
- Неопримитивизм и кубофутуризм. Ранние направления русского авангардного искусства.
- Алогизм и феврализм. Поиски новых «измов».
- Становление конструктивизма и проблема синтеза искусств в авангарде.
- Эстетика рационализма и конструктивизма в архитектуре. АСНОВА и ОСА. Ладовский и братья Веснины.
- Конструктивизм как основа глобального дизайна жизненной среды.
- Органическая культура. Михаил Матюшин и его круг.
- Аналитическое искусство. Павел Филонов и ученики.
- Проекционизм. Соломон Никритин и группа «Метод».
- Возвращение русского авангарда в современную историю.
Автор курса Андрей Сарабьянов — один из ведущих специалистов и исследователей русского авангарда, историк, куратор выставок, кандидат искусствоведения, автор-составитель фундаментальной трехтомной «Энциклопедии русского авангарда», а также ряда монографий и публикаций по русскому авангарду.
Помимо автора лекторами программы выступят специалисты и исследователи, приглашенные Андреем Сарабьяновым для освещения отдельных тем.
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