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Объявлен набор на новый курс Андрея Сарабьянова по русскому авангарду

News_detailed_picture© Еврейский музей и центр толерантности

До 7 октября Еврейский музей и центр толерантности проводит набор слушателей на третий академический авторский курс Андрея Сарабьянова по истории и теории русского авангарда.

Абонемент на курс в кассах музея можно купить после регистрации на его сайте.

C 8 октября по 24 декабря состоятся 12 лекций:

  1. Введение в русский авангард. Основные понятия и хронология.
  2. Истоки авангардного искусства на западе и в России.
  3. От Голубой розы к Ослиному хвосту. Художественные объединения начала ХХ века.
  4. Неопримитивизм и кубофутуризм. Ранние направления русского авангардного искусства.
  5. Алогизм и феврализм. Поиски новых «измов».
  6. Становление конструктивизма и проблема синтеза искусств в авангарде.
  7. Эстетика рационализма и конструктивизма в архитектуре. АСНОВА и ОСА. Ладовский и братья Веснины.
  8. Конструктивизм как основа глобального дизайна жизненной среды.
  9. Органическая культура. Михаил Матюшин и его круг.
  10. Аналитическое искусство. Павел Филонов и ученики.
  11. Проекционизм. Соломон Никритин и группа «Метод».
  12. Возвращение русского авангарда в современную историю.

Автор курса Андрей Сарабьянов — один из ведущих специалистов и исследователей русского авангарда, историк, куратор выставок, кандидат искусствоведения, автор-составитель фундаментальной трехтомной «Энциклопедии русского авангарда», а также ряда монографий и публикаций по русскому авангарду.

Помимо автора лекторами программы выступят специалисты и исследователи, приглашенные Андреем Сарабьяновым для освещения отдельных тем.

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