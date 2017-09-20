Мосгордума проголосовала за памятник Солженицыну© solgenizin.net.ru
Сегодня, 20 сентября, на заседании Московской городской думы был принят в целом проект постановления о возведении памятника Александру Солженицыну на улице его имени в Таганском районе Москвы.
Как сообщает «Интерфакс», в проекте постановления «О внесении изменений в постановление Мосгордумы "О перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения"» говорится, что сумма открытого конкурса на изготовление скульптурной части памятника составила 15 млн рублей, это средства Русского благотворительного фонда Солженицына.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что организация и проведение всероссийского творческого конкурса на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника за счет средств федерального бюджета возложено на Министерство культуры РФ.
В апреле 2017 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятника Александру Солженицыну, поддержав предложение директора Дома русского зарубежья имени Солженицына.
Памятник будет установлен в сквере между домами 11 и 13 по улице Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая) на Таганке, неподалеку от Дома русского зарубежья на Верхней Радищевской улице.
Открыть памятник предполагается в 2018 году, когда будет отмечаться столетие со дня рождения писателя.
Помимо памятника в Москве в плане мероприятий к столетию Солженицына открытие большого музея в Рязани, где писатель жил и работал с конца 1950-х годов, мемориальной квартиры на Тверской улице в Москве, где писатель жил в 1970-х годах.
Первый памятник Солженицыну в России появился на аллее Нобелевских лауреатов Белгородского государственного университета в 2013 году.
новости
Вчера
18:11Объявлен набор на новый курс Андрея Сарабьянова по русскому авангарду
16:32Москвичи выбрали любимых композиторов
15:09Мосгордума проголосовала за памятник Солженицыну
12:47По делу о поджоге задержан лидер «Христианского государства»
12:23Объявлена конкурсная программа фестиваля «360°»
11:05Продолжается сбор денег для политзаключенных
10:16Во Владикавказе впервые пройдет Международный Кавказский фестиваль
9:42Фотовыставка об ученых откроется на Московской биеннале
19 сентября 2017
17:58Маркус Попп представит в Гостином дворе парфюмерный альбомВсе новости