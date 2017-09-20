Мосгордума проголосовала за памятник Солженицыну

Сегодня, 20 сентября, на заседании Московской городской думы был принят в целом проект постановления о возведении памятника Александру Солженицыну на улице его имени в Таганском районе Москвы.

Как сообщает «Интерфакс», в проекте постановления «О внесении изменений в постановление Мосгордумы "О перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения"» говорится, что сумма открытого конкурса на изготовление скульптурной части памятника составила 15 млн рублей, это средства Русского благотворительного фонда Солженицына.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что организация и проведение всероссийского творческого конкурса на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника за счет средств федерального бюджета возложено на Министерство культуры РФ.

В апреле 2017 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятника Александру Солженицыну, поддержав предложение директора Дома русского зарубежья имени Солженицына.

Памятник будет установлен в сквере между домами 11 и 13 по улице Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая) на Таганке, неподалеку от Дома русского зарубежья на Верхней Радищевской улице.

Открыть памятник предполагается в 2018 году, когда будет отмечаться столетие со дня рождения писателя.

Помимо памятника в Москве в плане мероприятий к столетию Солженицына открытие большого музея в Рязани, где писатель жил и работал с конца 1950-х годов, мемориальной квартиры на Тверской улице в Москве, где писатель жил в 1970-х годах.

Первый памятник Солженицыну в России появился на аллее Нобелевских лауреатов Белгородского государственного университета в 2013 году.



