Продолжается сбор денег для политзаключенных© Владимир Акименков / Facebook
Бывший фигурант «Болотного дела» Владимир Акименков объявил о продолжении сбора денежных средств в поддержку политических заключенных и преследуемых по политическим мотивам.
Банковские реквизиты для переводов приводятся в фейсбуке активиста.
Ранее он участвовал в организации материальной помощи для 80 человек, среди которых Ильдар Дадин, Евгений Витишко, Борис Стомахин, Илья Романов, Максим Калиниченко, Алексей Сутуга, Елизавета Лисицина, Елизавета Цветкова, Александр Ковтун, Алексей Никитин, Максим Кириллов, Алексей Полихович, Денис Луцкевич, Сергей Кривов, Алексей Гаскаров, Сергей Удальцов, Иван Непомнящих, Иван Асташин, Андрей Мархай, Богдан Голонков, Петр Павленский, Алексей Кунгуров, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Геннадий Афанасьев, Александр Костенко и Андрей Коломиец.
По словам Акименкова, сейчас одновременно проводится сбор средств в пользу сорока политических узников и преследуемых.
«Благодаря вашим переводам, люди — сидящие за вас же, кто читают эти строки, — смогут держать себя в элементарной форме и приносить пользу обществу, — пишет он. — Политзек купит себе мыла и консервов в ларьке, к узнику на длительное свидание приедут родственники, его дети не будут голодать, семья сможет оплатить услуги защитника и проч. Нужны и подъемные для тех, кто освободятся в последующем».
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