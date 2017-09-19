Во Владикавказе впервые пройдет Международный Кавказский фестиваль

© Мариинский театр

23 сентября концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева во Владикавказе откроется Первый Международный Кавказский фестиваль «Мариинский – Владикавказ».

Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, на концерте также выступят юные инструменталисты Кавказа. В программе — Четвертый фортепианный концерт Рахманинова.

Площадкой фестиваля станет филиал Мариинского театра во Владикавказе — Государственная академическая филармония Республики Северная Осетия-Алания и Национальный государственный театр оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания. Художественный руководитель фестиваля — Валерий Гергиев.

На концертах 24 сентября вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра на сцену выйдут лауреат XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского пианист Люка Дебарг и альтист Юрий Башмет.

Оперную программу фестиваля откроет 23 сентября концертное исполнение «Тоски» Пуччини с участием сопрано Марии Гулегиной и солистов Мариинского театра Ахмеда Агади и Алексея Маркова. Кроме того, на фестивале выступят ведущая солистка оперной труппы Мариинского театра Татьяна Сержан, лауреаты и дипломанты XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Юлия Маточкина, Евгений Ахмедов, Дмитрий Григорьев, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой.

Завершится Первый Международный Кавказский фестиваль «Мариинский — Владикавказ» 28 и 29 сентября балетными вечерами при участии прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой и солиста Мариинского театра Давида Залеева. В программе балеты «Барышня и хулиган» в хореографии Константина Боярского и «Кармен-сюита» в хореографии Альберто Алонсо.



