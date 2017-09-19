Фотовыставка об ученых откроется на Московской биеннале

© Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

С 25 по 29 сентября в Институте биоорганической химии Российской академии наук (ИБХ РАН) в параллельной программе 7-ой Московской международной биеннале современного искусства пройдет фотовыставка, рассказывающая о работе и жизни ученого.

Экспозиция «Новые соединения/New bonds» представит повседневность науки, в которой рождаются выдающиеся личности и их открытия, меняющие нашу повседневность и улучшающие качество жизни.

Восемь фотографов на протяжении двух месяцев работали в ИБХ РАН, знакомились с учеными и фотографировали их работу. В кадр попали люди, стоящие у истоков современной биологии и биотехнологии, молодые сотрудники, получающие ценные знания у своих наставников, и интерьеры, в которых работают ученые. Фотопроекты покажут живые истории, лаборатории и людей без пафоса и постановочной мимики.

Ученые и деятели искусства будут проводить экскурсии по выставке и лабораториям института.

«"Новые соединения" в ИБХ РАН — это выставка, объединяющая ряд исследовательских проектов, которые находятся на пересечении науки и искусства. – говорит куратор выставки Александр Журавлев («Выставочные залы Москвы»). — Фотоработы, созданные художниками вместе с сотрудниками ИБХ, обращаются к общим для участников темам — творческого и научного поиска, взаимодействия специалистов редких профессий с окружающим миром, эстетике научного процесса. Ученые имеют свой язык, свои "пароли", по которым они опознают коллег, и свой распорядок дня. Подобные особенности профессии художники и пытались передать в своих проектах».



