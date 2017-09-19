Маркус Попп представит в Гостином дворе парфюмерный альбом© МВО «Манеж»
30 сентября в Гостином дворе в Москве (площадка объединения «Манеж) состоится лекция электронного музыканта, теоретика, основателя проекта Oval Маркуса Поппа, на которой он представит треки со своего нового парфюмерного альбома.
Музыкальная лекция «Оваларома: парфюмерия как новая музыка!?» о магии и технологии электронной музыки и ароматов состоит из двух частей — музыкальной и текстовой.
Музыкальная часть станет российской премьерой некоторых композиций с нового, еще не законченного парфюмерного альбома. Это парфюмоцентричные треки Oval, каждый из которых посвящен определенному аромату из коллекции Маркуса Поппа.
Текстовая часть состоит из описаний, точных или поэтических, ассоциаций, связанных с тем или иным ароматом. Это, чаще всего, личные мысли автора о местах, состояниях, ситуациях и опыте, так или иначе передающих характер аромата: короткое точное описание парфюма и ассоциации, с ним связанные.
Сочетание музыкальных и парфюмерных конструкций, по словам автора, это новый опыт, который он хотел бы осуществить в ближайшем будущем.
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